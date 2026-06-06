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Zapowiedzi, zwiastuny i informacje. Summer Game Fest 2026 w pigułce

Maciej Petryszyn
2026/06/06 11:30
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Summer Game Fest 2026 oficjalnie przeszło do historii. Trzeba je więc podsumować.

Przygotowana przez Geoffa Keighleya trwała bite 2 godzin i w tym czasie pokazano nam wiele mniej lub bardziej wyczekiwanych produkcji. Sprawdziła się przy tym część plotek i potwierdzono np. istnienie takich produkcji, jak Resident Evil Veronica, Obcy: Izolacja 2, Guild Wars 3 czy też Stellar Blade: Blood Rain. Niemniej to jedynie wierzchołek góry lodowej, bo tytułów była cała masa. Można się było w tym wręcz pogubić, ale spokojnie – przychodzimy do was ze wszystkimi zapowiedziami, zwiastunami oraz informacjami. Poniżej znajdziecie podsumowanie wszystkiego, co pojawiło się na Summer Game Fest 2026.

Summer Game Fest 2026
Summer Game Fest 2026

Wszystkie wiadomości z Summer Game Fest 2026 na gram.pl:

Reszta zapowiedzi i materiałów z Summer Game Fest 2026:

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Summer Game Fest 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112