Zapowiedzi, zwiastuny i informacje. Summer Game Fest 2026 w pigułce

Przygotowana przez Geoffa Keighleya trwała bite 2 godzin i w tym czasie pokazano nam wiele mniej lub bardziej wyczekiwanych produkcji. Sprawdziła się przy tym część plotek i potwierdzono np. istnienie takich produkcji, jak Resident Evil Veronica, Obcy: Izolacja 2, Guild Wars 3 czy też Stellar Blade: Blood Rain. Niemniej to jedynie wierzchołek góry lodowej, bo tytułów była cała masa. Można się było w tym wręcz pogubić, ale spokojnie – przychodzimy do was ze wszystkimi zapowiedziami, zwiastunami oraz informacjami. Poniżej znajdziecie podsumowanie wszystkiego, co pojawiło się na Summer Game Fest 2026.
Wszystkie wiadomości z Summer Game Fest 2026 na gram.pl:
- Resident Evil Veronica zapowiedziane. Zobaczcie mroczny zwiastun produkcji
- Cuphead powraca. Nowa gra trafi m.in. na Sega Master System
- Obcy: Izolacja 2 na Summer Game Fest 2026. Horror wraca po latach oczekiwania
- Nowa gra twórcy The Last Guardian i Shadow of the Colossus. Oto gen ATLAS
- Blood Message zachwyca pierwszym zwiastunem. NetEase pokazało tytuł na Summer Game Fest
- Stranger Than Heaven z datą premiery. Nowy zwiastun ujawnia kolejną muzyczną gwiazdę w obsadzie
- Survival, kosmici i nordyckie klimaty? Tym właśnie jest intrygujące HAEX
- Mortal Shell 2 ujawnia nowe szczegóły. Twórcy zapraszają graczy do otwartej bety
- Assassin's Creed Black Flag Resynced na nowym materiale. Gra prezentuje się obłędnie
- Gundam Roque Orbit zapowiedziane. To się nazywa świętowanie z pompą!
- Crossfire, czyli gra weteranów z Naughty Dog, Infinity Ward i Bungie
- Control Resonant będzie hitem? Remedy zaprezentowało nam klimatyczny zwiastun
- Guild Wars 3 oficjalnie zapowiedziane. ArenaNet szykuje wielki powrót kultowego MMORPG
- Virtua Fighter powraca! Nowa odsłona serii zaprezentowana na Summer Game Fest 2026
- Soulframe przypomina o sobie. Digital Extremes pokazało nowy gameplay
- Grounded 2 z dużą aktualizacją Into the Abyss. Gra Obsidianu zanurzy się w mroczne głębiny
- Mafia: The Old Country dostanie dodatek. Pora na Człowieka Honoru
- Mroczne Assassin’s Creed? Współtwórca serii pokazał 1666 Amsterdam
- Bloober Team z grą w uniwersum Piły! Tak wygląda Saw: Genesis
- Lords of the Fallen 2 już tej jesieni. I oficjalnie na Steamie
- Star Wars: Zero Company z datą premiery! EA zaprezentowało gameplay trailer
- The Blood of Dawnwalker coraz bliżej premiery. Nowy materiał na Summer Game Fest
- Nowe Among Us zapowiedziane. Zasady się zmieniają
- 007 First Light z pierwszym DLC. Bawma wraca w nowej historii Bonda
- Monster Hunter Wilds dostanie "potężny" dodatek
- Nowy soulslike prosto z Chin. Ale to nie Black Myth
- Hot Wheels Infinite Rush już oficjalnie. Zobaczcie zapowiedź nowej gry wyścigowej
- Attack on Titan 3 oficjalnie zapowiedziane. Koei Tecmo wraca do walki z Tytanami
- Clutch z fabularnym zwiastunem. Wyścigi i historia w stylu Forza Horizon spotyka NFS
- Chronicles Medieval na nowym materiale. Batalie rycerskie wyglądają naprawdę dobrze
- Klon Pokemonów opuszcza wczesny dostęp. Palworld już za chwilę w wersji 1.0
- The Wolf Among Us 2 już w 2027! Wcześniej remaster pierwszej odsłony
- Stellar Blade: Blood Rain zapowiedziane na Summer Game Fest 2026
- Tifa trafia do Street Fighter 6. Capcom spełnia jedno z największych życzeń fanów
- Final Fantasy VII Revelation zapowiedziane! Obszerny materiał z finału epickiej trylogii i okno premiery
Reszta zapowiedzi i materiałów z Summer Game Fest 2026:
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