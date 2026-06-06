Zapowiedzi, zwiastuny i informacje. Summer Game Fest 2026 w pigułce

Przygotowana przez Geoffa Keighleya trwała bite 2 godzin i w tym czasie pokazano nam wiele mniej lub bardziej wyczekiwanych produkcji. Sprawdziła się przy tym część plotek i potwierdzono np. istnienie takich produkcji, jak Resident Evil Veronica, Obcy: Izolacja 2, Guild Wars 3 czy też Stellar Blade: Blood Rain. Niemniej to jedynie wierzchołek góry lodowej, bo tytułów była cała masa. Można się było w tym wręcz pogubić, ale spokojnie – przychodzimy do was ze wszystkimi zapowiedziami, zwiastunami oraz informacjami. Poniżej znajdziecie podsumowanie wszystkiego, co pojawiło się na Summer Game Fest 2026.

Wszystkie wiadomości z Summer Game Fest 2026 na gram.pl:

Reszta zapowiedzi i materiałów z Summer Game Fest 2026: