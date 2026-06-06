Star Wars: Zero Company z datą premiery! EA zaprezentowało gameplay trailer

Star Wars: Zero Company z datą premiery i prezentacją rozgrywki na Summer Game Fest 2026
Zgodnie z przekazanymi informacjami Star Wars: Zero Company zadebiutuje na rynku 27 sierpnia 2026 roku. Gracze mogą już składać zamówienia przedpremierowe. Najnowszy zwiastun, który znajdziecie na dole wiadomości, pozwala również sprawdzić, jak całość prezentuje się w akcji.
Pokieruj elitarnym oddziałem i poznaj dojrzałą, autentyczną historię w STAR WARS Zero Company™ – turowej grze taktycznej dla jednego gracza opracowanej przez Bit Reactor we współpracy z Respawn Entertainment i Lucasfilm Games. Trafisz do czasów u schyłku Wojen Klonów i wcielisz się w postać Hawksa, byłego oficera Republiki dowodzącego Kompanią Zero – niekonwencjonalnym oddziałem zawodowców wywodzących się z najróżniejszych zakątków galaktyki – czytamy w opisie gry na Steam.
GramTV przedstawia:
Na koniec warto dodać, że Star Wars: Zero Company zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami gra będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy).
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!