Star Wars: Zero Company z datą premiery! EA zaprezentowało gameplay trailer

Dzień przed Summer Game Fest 2026 do sieci wyciekło sporo informacji na temat Star Wars: Zero Company w tym m.in. data premiery gry. Nowa produkcja skierowana do fanów Gwiezdnych wojen rzeczywiście pojawiła się na wspomnianym wydarzeniu. Electronic Arts postanowiło nie trzymać graczy dłużej w niepewności i potwierdziło ostatni przeciek.

Star Wars: Zero Company z datą premiery i prezentacją rozgrywki na Summer Game Fest 2026

Zgodnie z przekazanymi informacjami Star Wars: Zero Company zadebiutuje na rynku 27 sierpnia 2026 roku. Gracze mogą już składać zamówienia przedpremierowe. Najnowszy zwiastun, który znajdziecie na dole wiadomości, pozwala również sprawdzić, jak całość prezentuje się w akcji.