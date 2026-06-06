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Star Wars: Zero Company z datą premiery! EA zaprezentowało gameplay trailer

Mikołaj Ciesielski
2026/06/06 00:21
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Gracze mogą już składać zamówienia przedpremierowe.

Dzień przed Summer Game Fest 2026 do sieci wyciekło sporo informacji na temat Star Wars: Zero Company w tym m.in. data premiery gry. Nowa produkcja skierowana do fanów Gwiezdnych wojen rzeczywiście pojawiła się na wspomnianym wydarzeniu. Electronic Arts postanowiło nie trzymać graczy dłużej w niepewności i potwierdziło ostatni przeciek.

Star Wars: Zero Company
Star Wars: Zero Company

Star Wars: Zero Company z datą premiery i prezentacją rozgrywki na Summer Game Fest 2026

Zgodnie z przekazanymi informacjami Star Wars: Zero Company zadebiutuje na rynku 27 sierpnia 2026 roku. Gracze mogą już składać zamówienia przedpremierowe. Najnowszy zwiastun, który znajdziecie na dole wiadomości, pozwala również sprawdzić, jak całość prezentuje się w akcji.

Pokieruj elitarnym oddziałem i poznaj dojrzałą, autentyczną historię w STAR WARS Zero Company™ – turowej grze taktycznej dla jednego gracza opracowanej przez Bit Reactor we współpracy z Respawn Entertainment i Lucasfilm Games. Trafisz do czasów u schyłku Wojen Klonów i wcielisz się w postać Hawksa, byłego oficera Republiki dowodzącego Kompanią Zero – niekonwencjonalnym oddziałem zawodowców wywodzących się z najróżniejszych zakątków galaktyki – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że Star Wars: Zero Company zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami gra będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy).

Źródło:https://youtu.be/WxLUZ1omFA8

Tagi:

News
data premiery
Electronic Arts
zwiastun
gameplay trailer
Gwiezdne wojny
science fiction
przedsprzedaż
gra taktyczna
gra turowa
fragmenty rozgrywki
Bit Reactor
Star Wars: Zero Company
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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