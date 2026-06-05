Blood Message zachwyca pierwszym zwiastunem. NetEase pokazało tytuł na Summer Game Fest

Podczas Summer Game Fest NetEase zaprezentowało Blood Message, nową przygodową grę akcji dla jednego gracza. Już pierwszy zwiastun wzbudzi zapewne duże zainteresowanie, a oglądając go w oczy rzuca się przede wszystkim świetny klimat produkcji.

Blood Message – średniowieczna Azja i efektowne pojedynki

Blood Message zabierze graczy do świata inspirowanego średniowieczną Azją. Akcję będziemy obserwować z perspektywy trzeciej osoby, a rozgrywka skupi się na eksploracji oraz starciach z licznymi przeciwnikami. Bohaterowie wykorzystają zarówno walkę wręcz, jak i różnego rodzaju broń białą, w tym pałki oraz ostrza przeznaczone do eliminowania kolejnych wrogów.