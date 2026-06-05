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Blood Message zachwyca pierwszym zwiastunem. NetEase pokazało tytuł na Summer Game Fest

Mikołaj Berlik
2026/06/05 23:33
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Nowa produkcja chińskiego giganta przyciąga uwagę efektowną oprawą, brutalną walką i klimatem inspirowanym średniowieczną Azją.

Podczas Summer Game Fest NetEase zaprezentowało Blood Message, nową przygodową grę akcji dla jednego gracza. Już pierwszy zwiastun wzbudzi zapewne duże zainteresowanie, a oglądając go w oczy rzuca się przede wszystkim świetny klimat produkcji.

Blood Message
Blood Message

Blood Message – średniowieczna Azja i efektowne pojedynki

Blood Message zabierze graczy do świata inspirowanego średniowieczną Azją. Akcję będziemy obserwować z perspektywy trzeciej osoby, a rozgrywka skupi się na eksploracji oraz starciach z licznymi przeciwnikami. Bohaterowie wykorzystają zarówno walkę wręcz, jak i różnego rodzaju broń białą, w tym pałki oraz ostrza przeznaczone do eliminowania kolejnych wrogów.

Z murów wciąż rozbrzmiewa grzmot bębnów.
Krew na ostrzu jeszcze nie wyschła.
A jednak droga do domu leży przed nami.

Gra „Blood Message” pojawiła się właśnie na Summer Game Fest z zupełnie nowym intro fabularnym, ujawniającym nowe szczegóły fabuły i dającym wgląd w nieodkrytą dotąd część tej podróży.

GramTV przedstawia:

Blood Message od początku powstaje jako tytuł nastawiony na kampanię dla jednego gracza. Na szczegóły dotyczące fabuły i daty premiery trzeba jeszcze poczekać.

Tagi:

News
trailer
zwiastun
Summer Game Fest
Blood Message
Summer Game Fest 2026
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112