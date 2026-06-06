Chronicles Medieval na nowym materiale. Batalie rycerskie wyglądają naprawdę dobrze

Podczas Summer Game Fest 2026 pokazano debiutancki projekt studia Raw Power Games. Chronicles Medieval zapowiada się naprawdę wyśmienicie. Produkcja trafi do wczesnego dostępu jeszcze w tym roku.
Chronicles Medieval na nowym materiale
W ogólnych założeniach Chronicles: Medieval przypomina serię Mount & Blade. Podobnie jak w kultowej średniowiecznej produkcji, gameplay oparty będzie na warstwie strategicznej oraz na bezpośrednim rozgrywaniu pojedynków jako pojedynczy rycerz.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!