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Chronicles Medieval na nowym materiale. Batalie rycerskie wyglądają naprawdę dobrze

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/06 00:50
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Chronicles Medieval może być wspaniałą alternatywą dla fanów Mount and Blade oraz serii Total War.

Podczas Summer Game Fest 2026 pokazano debiutancki projekt studia Raw Power Games. Chronicles Medieval zapowiada się naprawdę wyśmienicie. Produkcja trafi do wczesnego dostępu jeszcze w tym roku.

Chronicles Medieval
Chronicles Medieval

Chronicles Medieval na nowym materiale

W ogólnych założeniach Chronicles: Medieval przypomina serię Mount & Blade. Podobnie jak w kultowej średniowiecznej produkcji, gameplay oparty będzie na warstwie strategicznej oraz na bezpośrednim rozgrywaniu pojedynków jako pojedynczy rycerz.

Przygodę w tej produkcji rozpoczniemy od stworzenia własnej postaci, aby następnie poprowadzić ją jedną z kilku ścieżek rozwoju. To co wyróżnia tę produkcję to skala bitew i ich realistyczne odwzorowanie. Starcia wyglądają naprawdę imponująco i krwawo, co może kupić wiele serc graczy lubujących się w realistycznych starciach rycerskich.

GramTV przedstawia:

Zobaczcie sami jak prezentuje się Chronicles Medieval:

Tagi:

News
zwiastun
gameplay
gra akcji
strategia
RTS
średniowiecze
Chronicles: Medieval
rycerze
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112