Dragon Ball Xenoverse 3 z grywalnym pokazem na Gamescom 2026. Demo nie będzie jednak dostępne dla wszystkich

Dragon Ball Xenoverse 3 będzie jedną głównych atrakcji Bandai Namco podczas nadchodzących targów Gamescom 2026.

Bandai Namco Entertainment potwierdziło, że Dragon Ball Xenoverse 3 będzie jedną z głównych atrakcji tegorocznych targów Gamescom 2026. Już 26 sierpnia wybrani gracze będą mogli po raz pierwszy zagrać w demonstracyjną wersję nowej odsłony popularnej serii RPG akcji osadzonej w uniwersum Dragon Ball. Choć pokaz będzie dostępny wyłącznie dla osób odwiedzających targi, wydarzenie stanowi pierwszy oficjalny publiczny debiut gry w grywalnej formie. Dragon Ball Xenoverse 3 z grywalnym demem na Gamescom Stoisko Bandai Namco będzie dostępne przez cały okres trwania targów Gamescom 2026. Demo Dragon Ball Xenoverse 3 będzie można wypróbować od 26 sierpnia, kiedy wystawa zostanie otwarta dla publiczności o godzinie 13:00 czasu lokalnego, aż do zakończenia imprezy 30 sierpnia (o ile stoisko Bandai Namco nie zostanie zamknięte wcześniej). Gracze znajdą demonstracyjną wersję gry w hali 6.1, na stoisku A20/B021.

Bandai Namco zapowiedziało obecność na Gamescom 2026 z pełnym zestawem swoich nadchodzących produkcji. Oprócz Dragon Ball Xenoverse 3 firma zaprezentuje również między innymi The Blood of Dawnwalker oraz Ace Combat 8: Wings of Theve. Choć wydawca nie potwierdził tego oficjalnie, niewykluczone, że przy okazji targów opublikuje również nowy zwiastun Dragon Ball Xenoverse 3 lub ujawni kolejne informacje dotyczące gry.

GramTV przedstawia:

Osoby, które nie będą mogły pojawić się na Gamescom, prawdopodobnie również nie zostaną całkowicie pozbawione nowych materiałów. Choć demo będzie dostępne wyłącznie dla uczestników targów, można spodziewać się, że już wkrótce po rozpoczęciu wydarzenia do sieci trafią nagrania rozgrywki oraz kolejne szczegóły dotyczące produkcji. Nie należy jednak oczekiwać spektakularnych zapowiedzi. Wszystko wskazuje na to, że demonstracja ma przede wszystkim pozwolić graczom zapoznać się z podstawami rozgrywki, a nie ujawniać nowych bohaterów, kluczowych elementów fabuły czy przełomowych mechanik. Choć Bandai Namco nadal nie podało dokładnej daty premiery, coraz więcej wskazuje na to, że Dragon Ball Xenoverse 3 zadebiutuje na początku 2027 roku. Według obserwatorów branży organizowanie pokazów dla mediów, publikowanie kolejnych zwiastunów, prezentowanie fragmentów rozgrywki oraz udostępnienie publicznego dema zwykle oznacza, że produkcja weszła w zaawansowaną fazę prac. Jednocześnie wciąż pozostaje wiele elementów, które czekają na oficjalną prezentację. Fani z niecierpliwością oczekują między innymi pierwszego pełnego pokazu nowych, przypominających dinozaury Bogów Zniszczenia Czasu, którzy mają zostać wprowadzeni w Dragon Ball Xenoverse 3.