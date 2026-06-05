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Cuphead powraca. Nowa gra trafi m.in. na Sega Master System

Maciej Petryszyn
2026/06/05 23:24
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9 lat po premierze Cuphead przyszła pora na dalszy rozwój marki. Ten ogłoszono podczas Summer Game Fest 2026.

Wszystko oczywiście w typowo dowcipnym stylu. Zresztą, obejrzyjcie sami – będzie zauroczeni.

Mighty Cuphead Adventure
Mighty Cuphead Adventure

Cuphead powraca i to podwójnie

Tak więc pokazano nam Mighty Cuphead Adventure. To nieco odmienne spojrzenie na markę, porzucające grafikę stylizowaną na wczesne kreskówki Disneya na rzecz 8-bitowego wyglądu. – To prawdziwa 8-bitowa platformówka akcji z grafiką arcade, niesamowitym dźwiękiem i 32 olśniewającymi kolorami! – zapewniają sami twórcy. Co ciekawe, gra ma być w pełni kompatybilna z nowoczesnymi konsolami i komputerami osobistymi. Jednocześnie jednak Studio MDHR zamierza wydać ją również na fizycznym kartridżu do domowej konsoli do gier Sega Master System.

GramTV przedstawia:

To jednak nie wszystko! Deweloperzy potwierdzili również, że pracują nad ręcznie rysowaną kontynuacją Cupheada. – Nasz utalentowany zespół ciężko pracuje nad tym ambitnym projektem, który zabierze Cupheada i jego przyjaciół w nową, ekscytującą podróż. W tym projekcie jest tak wiele elementów, które dodają nam energii i, jak przystało na Studio MDHR, dokładamy wszelkich starań, aby stale doskonalić nasze umiejętności we wszystkich obszarach – możemy wyczytać w komunikacie. Na ten moment brak jednak większej liczby informacji. Te otrzymamy dopiero za jakiś czas.

Tagi:

News
zapowiedź
Cuphead
Studio MDHR
Summer Game Fest
nowa gra
Summer Game Fest 2026
Mighty Cuphead Adventure
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112