Cuphead powraca. Nowa gra trafi m.in. na Sega Master System

To jednak nie wszystko! Deweloperzy potwierdzili również, że pracują nad ręcznie rysowaną kontynuacją Cupheada. – Nasz utalentowany zespół ciężko pracuje nad tym ambitnym projektem, który zabierze Cupheada i jego przyjaciół w nową, ekscytującą podróż. W tym projekcie jest tak wiele elementów, które dodają nam energii i, jak przystało na Studio MDHR, dokładamy wszelkich starań, aby stale doskonalić nasze umiejętności we wszystkich obszarach – możemy wyczytać w komunikacie. Na ten moment brak jednak większej liczby informacji. Te otrzymamy dopiero za jakiś czas.