Cuphead powraca. Nowa gra trafi m.in. na Sega Master System

Wszystko oczywiście w typowo dowcipnym stylu. Zresztą, obejrzyjcie sami – będzie zauroczeni.
Cuphead powraca i to podwójnie
Tak więc pokazano nam Mighty Cuphead Adventure. To nieco odmienne spojrzenie na markę, porzucające grafikę stylizowaną na wczesne kreskówki Disneya na rzecz 8-bitowego wyglądu. – To prawdziwa 8-bitowa platformówka akcji z grafiką arcade, niesamowitym dźwiękiem i 32 olśniewającymi kolorami! – zapewniają sami twórcy. Co ciekawe, gra ma być w pełni kompatybilna z nowoczesnymi konsolami i komputerami osobistymi. Jednocześnie jednak Studio MDHR zamierza wydać ją również na fizycznym kartridżu do domowej konsoli do gier Sega Master System.
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