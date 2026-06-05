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Crossfire, czyli gra weteranów z Naughty Dog, Infinity Ward i Bungie

Maciej Petryszyn
2026/06/05 23:56
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Wyobraźcie sobie taką sytuację. Macie nowe studio, złożone jednak z weteranów z Naughty Dog, Infinity Ward i Bungie.

W ten sposób powstało That’s No Moon. I zaprezentowany na Summer Game Fest 2026 debiutancki projekt studia, Crossfire.

Crossfire
Crossfire

Crossfire, czyli jak przetrwać z wrogiem u boku

W ramach Crossfire poznamy Laylę – płatną najemniczkę. Ta wykonuje z pozoru zwykły kontrakt w górach Atlas, ale, jak nietrudno się domyślić, coś idzie źle. Źle na tyle, że musimy połączyć siły z naszym wrogiem, Crossem. Tylko to pomoże nam przeżyć w tym nieprzyjaznym środowisku. – Przeżyj historię Layli i Crossa, dwóch wrogich operatorów walczących o przetrwanie i własne człowieczeństwo w trudnym, choć tymczasowym sojuszu. W każdej chwili pojedynczy pocisk może okazać się śmiertelny. Opanowanie i dopracowanie taktycznego podejścia to Twój klucz do przetrwania – zapowiadają twórcy.

GramTV przedstawia:

Ogromną ciekawostką jest tutaj Adaptive Cover. That’s No Moon zapewnia, iż mamy tutaj do czynienia z rewolucyjnym systemem osłon, ale o tym, czy faktycznie tak jest, przekonamy się dopiero po premierze. Na razie wiemy natomiast, iż spore znaczenie będzie mieć tutaj podejście taktyczne. Zmiana pozycji, zachodzenie od flanki czy korzystanie z ukształtowania terenu – to będzie nasz chleby powszedni. Przede wszystkim warto będzie jednak działać po cichu, bo tylko to zapewni nam największe szanse na przeżycie. Pozostaje nam czekać na więcej szczegółów.

Tagi:

News
CrossFire
Summer Game Fest
Summer Game Fest 2026
That's No Moon
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112