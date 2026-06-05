Crossfire, czyli gra weteranów z Naughty Dog, Infinity Ward i Bungie

Wyobraźcie sobie taką sytuację. Macie nowe studio, złożone jednak z weteranów z Naughty Dog, Infinity Ward i Bungie.

W ten sposób powstało That’s No Moon. I zaprezentowany na Summer Game Fest 2026 debiutancki projekt studia, Crossfire.

Crossfire, czyli jak przetrwać z wrogiem u boku

W ramach Crossfire poznamy Laylę – płatną najemniczkę. Ta wykonuje z pozoru zwykły kontrakt w górach Atlas, ale, jak nietrudno się domyślić, coś idzie źle. Źle na tyle, że musimy połączyć siły z naszym wrogiem, Crossem. Tylko to pomoże nam przeżyć w tym nieprzyjaznym środowisku. – Przeżyj historię Layli i Crossa, dwóch wrogich operatorów walczących o przetrwanie i własne człowieczeństwo w trudnym, choć tymczasowym sojuszu. W każdej chwili pojedynczy pocisk może okazać się śmiertelny. Opanowanie i dopracowanie taktycznego podejścia to Twój klucz do przetrwania – zapowiadają twórcy.