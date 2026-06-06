The Blood of Dawnwalker coraz bliżej premiery. Nowy materiał na Summer Game Fest

Podczas Summer Game Fest jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów, które doczekały się prezentacji okazał się The Blood of Dawnwalker. Polska produkcja pojawiła się na nowym materiale, który rozszerza spojrzenie na historię i pokazuje bohatera Coena w nietypowych realiach, w tym w nowoczesnym, XXI-wiecznym wydaniu.

The Blood of Dawnwalker – nowy teaser

Najnowszy zwiastun skupia się na budowaniu klimatu oraz przedstawieniu fragmentów opowieści, która ma łączyć różne epoki i stylistyki. W materiale widzimy Coena w odmiennym kontekście niż dotychczas, co sugeruje, że twórcy planują bardziej nieszablonowe podejście do narracji i świata gry. W dalszej części prezentacji pojawiają się również klasyczne elementy mrocznego fantasy – potwory, wrogie frakcje oraz niebezpieczne istoty, które będą stanowić główne zagrożenie dla bohatera.