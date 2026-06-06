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The Blood of Dawnwalker coraz bliżej premiery. Nowy materiał na Summer Game Fest

Mikołaj Berlik
2026/06/06 00:30
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Rebel Wolves dzieli się kolejnym zwiastunem.

Podczas Summer Game Fest jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów, które doczekały się prezentacji okazał się The Blood of Dawnwalker. Polska produkcja pojawiła się na nowym materiale, który rozszerza spojrzenie na historię i pokazuje bohatera Coena w nietypowych realiach, w tym w nowoczesnym, XXI-wiecznym wydaniu.

The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker – nowy teaser

Najnowszy zwiastun skupia się na budowaniu klimatu oraz przedstawieniu fragmentów opowieści, która ma łączyć różne epoki i stylistyki. W materiale widzimy Coena w odmiennym kontekście niż dotychczas, co sugeruje, że twórcy planują bardziej nieszablonowe podejście do narracji i świata gry. W dalszej części prezentacji pojawiają się również klasyczne elementy mrocznego fantasy – potwory, wrogie frakcje oraz niebezpieczne istoty, które będą stanowić główne zagrożenie dla bohatera.

XIV-wieczna Europa. Krwawe konflikty przetaczają się przez te ziemie, a na ocalałych spada czarna śmierć. To chwila słabości – i to wystarczyło. Wampiry wykorzystują okazję, by wyjść z cienia i odebrać to, czego od wieków im odmawiano: wolność i towarzyszącą jej władzę. Inne stworzenia nocy podążają za ich przykładem. Legendy stają się rzeczywistością, a historia, jaką znamy, już nigdy nie będzie taka sama.

GramTV przedstawia:

Twórcy przypomnieli również, że premiera The Blood of Dawnwalker została zaplanowana na 3 września. Tytuł ma trafić na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Tagi:

News
PC
polskie gry
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
polskie studia
Summer Game Fest
The Blood of Dawnwalker
Summer Game Fest 2026
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112