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Nowa gra twórcy The Last Guardian i Shadow of the Colossus. Oto gen ATLAS

Maciej Petryszyn
2026/06/05 23:36
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Fumito Ueda to postać bez wątpienia ważna dla gamingowego środowiska. Stworzone przez Japończyka produkcje do dziś zachwycają klimatem.

Tym bardziej warto wspomnieć o tym, że 56-latek powraca z nowym projektem. Ten zaprezentowano podczas Summer Game Fest 2026.

gen ATLAS
gen ATLAS

Fumito Ueda wraca z nowym projektem

Tym razem naszym oczom ukazał się gen ATLAS – przygodowa gra akcji z otwartym światem. – Nieświadomie budzisz się na opuszczonej planecie. Przed tobą rozciąga się rozległy, cichy świat. Kolosalne konstrukcje rozciągają się na bezkresnych równinach, opuszczonych obiektach i nieustannie zmieniającym się morzu. Powierzchnię planety zaśmiecają pozostałości jakiegoś wielkiego projektu – taki opis widnieje pod oficjalnym trailerem produkcji. Na razie nie wiemy wiele więcej. Jedyne, co ukazuje nam trailer, poza oczywiście samym klimatem, to fakt, iż wydawcą gen ATLAS jest Epic Games. A to oznaczałoby, iż użytkownicy Steama raczej nie mają co liczyć na premierę.

GramTV przedstawia:

Dla Fumito Uedy to powrót dekadzie milczenia. Ostatnią grą stworzoną przez Japończyka było The Last Guardian. Ten znany jest również z Shadow of the Colossus. Jak widać, azjatycki deweloper umiłował sobie ogromne robotyczne konstrukcje, bo tych nie zabraknie również w gen ATLAS.

Tagi:

News
The Last Guardian
Shadow of the colossus
Fumito Ueda
Summer Game Fest
Summer Game Fest 2026
gen ATLAS
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112