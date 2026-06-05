Nowa gra twórcy The Last Guardian i Shadow of the Colossus. Oto gen ATLAS

Fumito Ueda to postać bez wątpienia ważna dla gamingowego środowiska. Stworzone przez Japończyka produkcje do dziś zachwycają klimatem.

Tym bardziej warto wspomnieć o tym, że 56-latek powraca z nowym projektem. Ten zaprezentowano podczas Summer Game Fest 2026.

Fumito Ueda wraca z nowym projektem

Tym razem naszym oczom ukazał się gen ATLAS – przygodowa gra akcji z otwartym światem. – Nieświadomie budzisz się na opuszczonej planecie. Przed tobą rozciąga się rozległy, cichy świat. Kolosalne konstrukcje rozciągają się na bezkresnych równinach, opuszczonych obiektach i nieustannie zmieniającym się morzu. Powierzchnię planety zaśmiecają pozostałości jakiegoś wielkiego projektu – taki opis widnieje pod oficjalnym trailerem produkcji. Na razie nie wiemy wiele więcej. Jedyne, co ukazuje nam trailer, poza oczywiście samym klimatem, to fakt, iż wydawcą gen ATLAS jest Epic Games. A to oznaczałoby, iż użytkownicy Steama raczej nie mają co liczyć na premierę.