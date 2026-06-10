Nintendo Direct 2026 uderzyło mocno. Wszystkie zapowiedzi, zwiastuny i informacje

Czy warto więc było czekać na Nintendo Direct 2026? Jeżeli jesteście posiadaczami Nintendo Switch 2 lub myślicie o zakupie, to zdecydowanie! Oficjalnie potwierdzono bowiem m.in. nadejście kilku ważnych portów na drugiego Pstryczka, jak Onimusha, Stellar Blade, Lies of P czy też polskie Lords of the Fallen 2. To też u Nintendo zapowiedziano tak wyczekiwany dodatek do Dragon’s Dogma 2. No i oczywiście The Legend of Zelda: Ocarina of Time na NS2 – remake jednej z najlepiej ocenianych gier w całej historii. To oczywiście nie wszystko, bo ogłoszeń, zapowiedzi i komunikatów było znacznie więcej. Wszystko to znajdziecie w naszym podsumowaniu!
Wszystkie wiadomości z Nintendo Direct 2026 na gram.pl:
- Onimusha: Way of the Sword zapowiedziane na Switcha 2
- Błagania fanów wysłuchane! Dragon's Dogma 2 dostanie dodatek
- Stellar Blade nadal nie dla Xboxa. Ale za to dla Switcha 2
- Pokemon Pokopia jeszcze większe i jeszcze słodsze. Nadchodzi nowa zawartość – płatna i darmowa
- Fire Emblem: Fortune's Weave z datą premiery! We wrześniu robi się coraz ciaśniej
- Nintendo robi najbardziej Nintendo rzecz na świecie. I wydaje darmowe DLC do płatnego DLC
- Lords of the Fallen 2 z nowym trailerem. Ten opublikowano nieprzypadkowo
- Tym razem Pinokio nie kłamie. Lies of P zmierza na Switcha 2
- Devil May Cry 5 zmierza na Switcha 2. Capcom obiecuje 60 FPS-ów
- Nowe Xenoblade zapowiedziane. To nowy rozdział serii
- Nowość od Nintendo od razu po polsku na Switcha 2. Polscy gracze zagrają na premierę w rodzimym języku
- Star Fox coraz bliżej. Remake rebootu serii można już sprawdzić za darmo
- Pixelartowe Final Fantasy nadchodzi. Powrót do korzeni połączony z nowoczesnością
- Pikuniku 2 oficjalnie zapowiedziane. Zwariowana przygoda powróci w zupełnie nowej formie
- The Duskbloods z trailerem podczas Nintendo Direct! Ale jest jedno ale…
- Kingdom Hearts 4 wyszło z cienia. Dynamiczny gameplay zapowiada miks Final Fantasy i Disneya
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time na Switcha 2. Jedna z najlepszych gier w historii wraca