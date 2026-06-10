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Nintendo Direct 2026 uderzyło mocno. Wszystkie zapowiedzi, zwiastuny i informacje

Maciej Petryszyn
2026/06/10 10:15
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W ubiegłym tygodniu byliśmy świadkami kilku ważnych pokazów. Nintendo jednak podążyło własną drogą i swoją prezentację zorganizowało dopiero we wtorek.

Czy warto więc było czekać na Nintendo Direct 2026? Jeżeli jesteście posiadaczami Nintendo Switch 2 lub myślicie o zakupie, to zdecydowanie! Oficjalnie potwierdzono bowiem m.in. nadejście kilku ważnych portów na drugiego Pstryczka, jak Onimusha, Stellar Blade, Lies of P czy też polskie Lords of the Fallen 2. To też u Nintendo zapowiedziano tak wyczekiwany dodatek do Dragon’s Dogma 2. No i oczywiście The Legend of Zelda: Ocarina of Time na NS2 – remake jednej z najlepiej ocenianych gier w całej historii. To oczywiście nie wszystko, bo ogłoszeń, zapowiedzi i komunikatów było znacznie więcej. Wszystko to znajdziecie w naszym podsumowaniu!

Nintendo Direct
Nintendo Direct

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Nintendo Direct 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 14:38

Trochę tego było. Nawet spoko Direct choć mnie osobiście porty nie interesują więc to przewijałem :P Ja czekam na Fire Emblem.

Wiem że w społeczności już samo ogłoszenie Kingdom Hearts IV czy Ocarina of Time byłoby gwarantem "najlepszego Directa ever", ale ja wciąż czekam na coś naprawdę niespodziewanego co przyciągnie moją uwagę.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112