Nintendo Direct 2026 uderzyło mocno. Wszystkie zapowiedzi, zwiastuny i informacje

Czy warto więc było czekać na Nintendo Direct 2026? Jeżeli jesteście posiadaczami Nintendo Switch 2 lub myślicie o zakupie, to zdecydowanie! Oficjalnie potwierdzono bowiem m.in. nadejście kilku ważnych portów na drugiego Pstryczka, jak Onimusha, Stellar Blade, Lies of P czy też polskie Lords of the Fallen 2. To też u Nintendo zapowiedziano tak wyczekiwany dodatek do Dragon’s Dogma 2. No i oczywiście The Legend of Zelda: Ocarina of Time na NS2 – remake jednej z najlepiej ocenianych gier w całej historii. To oczywiście nie wszystko, bo ogłoszeń, zapowiedzi i komunikatów było znacznie więcej. Wszystko to znajdziecie w naszym podsumowaniu!

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