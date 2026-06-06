Nowe Among Us zapowiedziane. Zasady się zmieniają

Among Us było fenomenem czasów pandemii. Chociaż gra ukazała się jeszcze w 2018 roku, to właśnie okres lockdownów dał jej potężny boost popularności.

Dziś popularność ta jest już zdecydowanie mniejsza. Ale mimo to twórcy nie porzucili marki.

W poszukiwaniu Impostora

Co więcej, nie tylko rozwijają oni bazową grę. Podczas Summer Game Fest 2026 studio Innersloth zapowiedziało bowiem kolejną grę osadzoną w tym samym uniwersum. Oto więc mamy Among Us Story: On Guard, gdzie zasady ulegają modyfikacji. Nie jesteśmy już jednym z członków załogi, a strażnikiem. To my odpowiadamy za bezpieczeństwo załogantów i to my musimy zadbać o to, by wszyscy dotarli bezpiecznie do celu.