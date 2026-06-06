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Nowe Among Us zapowiedziane. Zasady się zmieniają

Maciej Petryszyn
2026/06/06 01:55
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Among Us było fenomenem czasów pandemii. Chociaż gra ukazała się jeszcze w 2018 roku, to właśnie okres lockdownów dał jej potężny boost popularności.

Dziś popularność ta jest już zdecydowanie mniejsza. Ale mimo to twórcy nie porzucili marki.

Among Us Story: On Guard
Among Us Story: On Guard

W poszukiwaniu Impostora

Co więcej, nie tylko rozwijają oni bazową grę. Podczas Summer Game Fest 2026 studio Innersloth zapowiedziało bowiem kolejną grę osadzoną w tym samym uniwersum. Oto więc mamy Among Us Story: On Guard, gdzie zasady ulegają modyfikacji. Nie jesteśmy już jednym z członków załogi, a strażnikiem. To my odpowiadamy za bezpieczeństwo załogantów i to my musimy zadbać o to, by wszyscy dotarli bezpiecznie do celu.

GramTV przedstawia:

Niby łatwe, prawda? Niemniej to nie byłby Among Us, gdyby na pokładzie nie znajdował się Impostor, który bezczelnie próbuje zepsuć nam naszą zmianę. Od tego momentu musimy udowodnić, że to nie my jesteśmy winni, a przy tym wszystkim zadbać, by morderca nie wyrżnął całej załogi, w tym również i nas. Fajnie? Fajnie. Szkoda tylko, że na razie nie wiemy, kiedy faktycznie staniemy na straży, bo daty premiery nie ogłoszono.

Tagi:

News
spin-off
Among Us
Innersloth
Summer Game Fest
Summer Game Fest 2026
Among Us Story: On Guard
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112