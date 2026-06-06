Gundam Roque Orbit zapowiedziane. To się nazywa świętowanie z pompą!

Podczas Summer Game Fest 2026 firma Bandai Namco zaskoczyła wszystkich fenomenalnie wyglądającą zapowiedzią Gundam Rogue Orbit. To może być największa i najbardziej obiecująca gra z serii Gundam.

Gundam Rogue Orbit zapowiedziane

Gundam Rogue Orbit może być czymś zupełnie innym. Zwiastun pokazuje mniej mangową/animowaną stylistykę. Produkcja zdaje się być znacznie mroczniejsza, a zwiastun o bardzo stonowanych kolorach sugeruje poważny charakter gry.

Niestety nie ujawniono dokładnie czym dokładnie będzie Gundam Rogue Orbit, ale możemy się domyślać, że gra zaoferuje sporo efektownych walk pomiędzy kultowymi mechami. Na efekt musimy jednak trochę poczekać, ponieważ Gundam Rogue Orbit swoją premierę zaliczy dopiero w 2027 roku.

Zobaczcie naprawdę dobrze wyglądający zwiastun Gundam Rogue Orbit: