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Gundam Roque Orbit zapowiedziane. To się nazywa świętowanie z pompą!

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/06 00:20
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50-lecie Gundama faktycznie będzie huczne. Zapowiedziano Gundam Roque Orbit.

Podczas Summer Game Fest 2026 firma Bandai Namco zaskoczyła wszystkich fenomenalnie wyglądającą zapowiedzią Gundam Rogue Orbit. To może być największa i najbardziej obiecująca gra z serii Gundam.

Gundam Rogue Orbit
Gundam Rogue Orbit

Gundam Rogue Orbit zapowiedziane

Gundam Rogue Orbit może być czymś zupełnie innym. Zwiastun pokazuje mniej mangową/animowaną stylistykę. Produkcja zdaje się być znacznie mroczniejsza, a zwiastun o bardzo stonowanych kolorach sugeruje poważny charakter gry.
Niestety nie ujawniono dokładnie czym dokładnie będzie Gundam Rogue Orbit, ale możemy się domyślać, że gra zaoferuje sporo efektownych walk pomiędzy kultowymi mechami. Na efekt musimy jednak trochę poczekać, ponieważ Gundam Rogue Orbit swoją premierę zaliczy dopiero w 2027 roku.
Zobaczcie naprawdę dobrze wyglądający zwiastun Gundam Rogue Orbit:

GramTV przedstawia:

Tagi:

News
zwiastun
zapowiedź
anime
gundam
mechy
manga
Summer Game Fest
zapowiedź gry
Mobile Suit Gundam
Summer Game Fest 2026
Gundam Rogue Orbit
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
MisticGohan_MODED
Gramowicz
Dzisiaj 00:27

Jak gra będzie choć w połowie tak dobra jak nowy Armored Core to spoko.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112