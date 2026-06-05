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Control Resonant będzie hitem? Remedy zaprezentowało nam klimatyczny zwiastun

Mikołaj Ciesielski
2026/06/05 23:54
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Nowa produkcja fińskiego studia pojawiła się na Summer Game Fest 2026.

Na State of Play poznaliśmy datę premiery Control Resonant. Wspomniana produkcja pojawiła się jednak również na Summer Game Fest 2026. W trakcie dzisiejszego wydarzenia zaprezentowano kolejny zwiastun nadchodzącej gry studia Remedy Entertainment.

Control Resonant
Control Resonant

Control Resonant zaprezentowane na Summer Game Fest 2026

Na Summer Game Fest 2026 twórcy Control Resonant zaprezentowali graczom klimatyczny zwiastun. Najnowszy materiał promocyjny skupia się na prezentacji nadnaturalnie zniekształconego Manhattanu, a także walczących w nim ze sobą frakcji. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Po wielu latach spędzonych przez Dylana Fadena w odosobnieniu w mocy Federalnego Biura Kontroli (FBK) jego dawni porywacze włączają go do akcji w obliczu kryzysu związanego ze zjawiskami paranaturalnymi. Mając za zadanie walkę z tajemniczą istotą z kosmosu, która zmienia fundamentalne zasady naszej rzeczywistości, Dylan musi opanować swoje nowo odkryte moce i wykorzystać je do pokonania niezliczonych zagrożeń, które zawisły nad Manhattanem – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Control Resonant zadebiutuje na rynku 24 września 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra trafi na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat pierwszej części, to zapraszamy Was do lektury: Słyszeliście o nowym połączeniu Quantum Break z Resident Evil 2? – recenzja Control.

Źródło:https://youtu.be/NvncU_SQO5Y

Tagi:

News
zwiastun
gra akcji
Remedy Entertainment
action-RPG
science fiction
pokaz
TPP
prezentacja
Summer Game Fest
Summer Game Fest 2026
Control Resonant
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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