Control Resonant będzie hitem? Remedy zaprezentowało nam klimatyczny zwiastun

Control Resonant zaprezentowane na Summer Game Fest 2026
Na Summer Game Fest 2026 twórcy Control Resonant zaprezentowali graczom klimatyczny zwiastun. Najnowszy materiał promocyjny skupia się na prezentacji nadnaturalnie zniekształconego Manhattanu, a także walczących w nim ze sobą frakcji. Całość znajdziecie na dole wiadomości.
Po wielu latach spędzonych przez Dylana Fadena w odosobnieniu w mocy Federalnego Biura Kontroli (FBK) jego dawni porywacze włączają go do akcji w obliczu kryzysu związanego ze zjawiskami paranaturalnymi. Mając za zadanie walkę z tajemniczą istotą z kosmosu, która zmienia fundamentalne zasady naszej rzeczywistości, Dylan musi opanować swoje nowo odkryte moce i wykorzystać je do pokonania niezliczonych zagrożeń, które zawisły nad Manhattanem – czytamy w opisie gry na Steam.
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