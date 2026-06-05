Control Resonant będzie hitem? Remedy zaprezentowało nam klimatyczny zwiastun

Na State of Play poznaliśmy datę premiery Control Resonant. Wspomniana produkcja pojawiła się jednak również na Summer Game Fest 2026. W trakcie dzisiejszego wydarzenia zaprezentowano kolejny zwiastun nadchodzącej gry studia Remedy Entertainment.

Control Resonant zaprezentowane na Summer Game Fest 2026

Na Summer Game Fest 2026 twórcy Control Resonant zaprezentowali graczom klimatyczny zwiastun. Najnowszy materiał promocyjny skupia się na prezentacji nadnaturalnie zniekształconego Manhattanu, a także walczących w nim ze sobą frakcji. Całość znajdziecie na dole wiadomości.