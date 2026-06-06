Clutch z fabularnym zwiastunem. Wyścigi i historia w stylu Forza Horizon spotyka NFS

Podczas Summer Game Fest zaprezentowano Clutch, nową grę wyścigową tworzoną przez studio Maverick Games, założone przez deweloperów związanych wcześniej z serią Forza Horizon.
Clutch – zwiastun na Summer Game Fest
Clutch stawia na połączenie profesjonalnych zawodów w serii R1K z brutalnym światem nielegalnych wyścigów. Gracze wcielą się w utalentowanego kierowcę, którego kariera szybko zostaje wciągnięta w działania tajemniczej organizacji Midnight Collective. Od tego momentu legalne zawody zaczynają mieszać się z niebezpiecznymi pościgami i rywalizacją o wpływy.
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