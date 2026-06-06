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Clutch z fabularnym zwiastunem. Wyścigi i historia w stylu Forza Horizon spotyka NFS

Mikołaj Berlik
2026/06/06 01:19
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Maverick Games łączy legalne wyścigi z mrocznym podziemiem.

Podczas Summer Game Fest zaprezentowano Clutch, nową grę wyścigową tworzoną przez studio Maverick Games, założone przez deweloperów związanych wcześniej z serią Forza Horizon.

Clutch
Clutch

Clutch – zwiastun na Summer Game Fest

Clutch stawia na połączenie profesjonalnych zawodów w serii R1K z brutalnym światem nielegalnych wyścigów. Gracze wcielą się w utalentowanego kierowcę, którego kariera szybko zostaje wciągnięta w działania tajemniczej organizacji Midnight Collective. Od tego momentu legalne zawody zaczynają mieszać się z niebezpiecznymi pościgami i rywalizacją o wpływy.

Filmowa gra akcji z otwartym światem, stworzona przez zespół Maverick Games – kierowany przez byłego dyrektora kreatywnego serii Forza Horizon, Mike'a Browna, oraz innych doświadczonych twórców tej serii.

Grę CLUTCH można już dziś dodać do listy życzeń na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC, przed jej premierą zaplanowaną na wiosnę 2027 roku.

GramTV przedstawia:

Clutch zadebiutuje wiosną 2027 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Tagi:

News
zwiastun
wyścigi
Summer Game Fest
wyścigi samochodowe
Summer Game Fest 2026
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112