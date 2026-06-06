Clutch z fabularnym zwiastunem. Wyścigi i historia w stylu Forza Horizon spotyka NFS

Filmowa gra akcji z otwartym światem, stworzona przez zespół Maverick Games – kierowany przez byłego dyrektora kreatywnego serii Forza Horizon, Mike'a Browna, oraz innych doświadczonych twórców tej serii.

Grę CLUTCH można już dziś dodać do listy życzeń na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC, przed jej premierą zaplanowaną na wiosnę 2027 roku.