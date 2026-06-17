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Diablo 4 wkrótce z prezentacją nowego sezonu. Blizzard zaprasza na transmisję

Mikołaj Ciesielski
2026/06/17 17:30
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Już za kilka dni dowiemy się, co czeka fanów w Sezonie Przebudzenia Śmierci.

Kilka dni temu informowaliśmy, że gracze Diablo 4 krytykują nową aktywność sezonową. Tymczasem Blizzard szykuje się do prezentacji nadchodzących nowości. Deweloperzy zaprosili bowiem fanów na transmisję live poświęconą kolejnemu sezonowi w najnowszej odsłonie serii Diablo.

Diablo 4
Diablo 4

Blizzard zaprasza fanów na prezentację nowego sezonu Diablo 4

Zgodnie z przekazanymi informacjami już 23 czerwca 2026 roku 20:00 czasu polskiego odbędzie się kolejna transmisja live twórców Diablo 4. W jej trakcie deweloperzy przedstawią szczegółowe informacje o nowych treściach i aktualizacjach w Sezonie Przebudzenia Śmierci. Gracze dowiedzą się więcej m.in. o sezonowych zadaniach, znajomym przeciwniku czy nowym sezonowym bossie w leżu.

Największe aktualizacje dotyczą przeróbki nowych mitycznych unikatów, zrównoważenia klas oraz oficjalnej premiery Wieży i tablic wyników. Ujawnimy także szczegóły dotyczące zmian w komforcie rozgrywki: Planów Wojennych w drużynie, wyzwania solo, ulepszeń rzemiosła i wyższych limitów waluty – czytamy w komunikacie twórców.

Na samym końcu przyjdzie natomiast czas na zadawanie pytań, na które twórcy będą odpowiadać na bieżąco. Całą transmisję będzie można śledzić na żywo na oficjalnych kanałach Diablo na YouTube oraz Twitch, a także na portalach społecznościowych X i TikTok.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Wszystkich graczy najnowszej odsłony serii Diablo zachęcamy również do lektury: Recenzja Diablo IV: Lord of Hatred – fajerwerków niestety zabrakło, ale…

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24280283/ogladajcie-nastepna-transmisje-na-zywo-z-informacjami-od-tworcow

Tagi:

News
Blizzard
zapowiedź
Blizzard Entertainment
action-RPG
hack'n'slash
fantasy
prezentacja
transmisja
Diablo IV
Diablo 4
nowa zawartość
nowy sezon
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112