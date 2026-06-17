Diablo 4 wkrótce z prezentacją nowego sezonu. Blizzard zaprasza na transmisję

Już za kilka dni dowiemy się, co czeka fanów w Sezonie Przebudzenia Śmierci.

Kilka dni temu informowaliśmy, że gracze Diablo 4 krytykują nową aktywność sezonową. Tymczasem Blizzard szykuje się do prezentacji nadchodzących nowości. Deweloperzy zaprosili bowiem fanów na transmisję live poświęconą kolejnemu sezonowi w najnowszej odsłonie serii Diablo.

Blizzard zaprasza fanów na prezentację nowego sezonu Diablo 4

Zgodnie z przekazanymi informacjami już 23 czerwca 2026 roku 20:00 czasu polskiego odbędzie się kolejna transmisja live twórców Diablo 4. W jej trakcie deweloperzy przedstawią szczegółowe informacje o nowych treściach i aktualizacjach w Sezonie Przebudzenia Śmierci. Gracze dowiedzą się więcej m.in. o sezonowych zadaniach, znajomym przeciwniku czy nowym sezonowym bossie w leżu.