Diablo 4 wkrótce z prezentacją nowego sezonu. Blizzard zaprasza na transmisję

Już za kilka dni dowiemy się, co czeka fanów w Sezonie Przebudzenia Śmierci.
Kilka dni temu informowaliśmy, że gracze Diablo 4 krytykują nową aktywność sezonową. Tymczasem Blizzard szykuje się do prezentacji nadchodzących nowości. Deweloperzy zaprosili bowiem fanów na transmisję live poświęconą kolejnemu sezonowi w najnowszej odsłonie serii Diablo.
Blizzard zaprasza fanów na prezentację nowego sezonu Diablo 4
Zgodnie z przekazanymi informacjami już 23 czerwca 2026 roku 20:00 czasu polskiego odbędzie się kolejna transmisja live twórców Diablo 4. W jej trakcie deweloperzy przedstawią szczegółowe informacje o nowych treściach i aktualizacjach w Sezonie Przebudzenia Śmierci. Gracze dowiedzą się więcej m.in. o sezonowych zadaniach, znajomym przeciwniku czy nowym sezonowym bossie w leżu.
Największe aktualizacje dotyczą przeróbki nowych mitycznych unikatów, zrównoważenia klas oraz oficjalnej premiery Wieży i tablic wyników. Ujawnimy także szczegóły dotyczące zmian w komforcie rozgrywki: Planów Wojennych w drużynie, wyzwania solo, ulepszeń rzemiosła i wyższych limitów waluty – czytamy w komunikacie twórców.
Na samym końcu przyjdzie natomiast czas na zadawanie pytań, na które twórcy będą odpowiadać na bieżąco. Całą transmisję będzie można śledzić na żywo na oficjalnych kanałach Diablo na YouTube oraz Twitch, a także na portalach społecznościowych X i TikTok.
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