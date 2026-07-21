EA Sports FC 27 z prezentacją okładki. Francuski snajper gwiazdą nowej odsłony

XXIII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej dobiegły końca, ale to nie koniec emocji. Fani futbolu mogą bowiem szykować się na kolejne ważne wydarzenie. EA Sports zaprezentowało okładkę EA Sports FC 27, a także zaprosiło graczy na oficjalną prezentację tegorocznej odsłony popularnej serii.

Kylian Mbappé na okładce EA Sports FC 27

Zgodnie z przekazanymi informacjami twarzą EA Sports FC 27 będzie Kylian Mbappé – napastnik reprezentacji Francji oraz Realu Madryt, a także król strzelców zakończonego w niedzielę mundialu. To jednak nie koniec ważnych wieści dla miłośników wirtualnego futbolu od EA Sports. Twórcy ujawnili bowiem, kiedy doczekamy się oficjalnej prezentacji tegorocznej odsłony serii.