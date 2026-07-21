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EA Sports FC 27 z prezentacją okładki. Francuski snajper gwiazdą nowej odsłony

Mikołaj Ciesielski
2026/07/21 18:15
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Twórcy ujawnili również, kiedy zobaczymy pierwszy zwiastun tegorocznej części serii.

XXIII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej dobiegły końca, ale to nie koniec emocji. Fani futbolu mogą bowiem szykować się na kolejne ważne wydarzenie. EA Sports zaprezentowało okładkę EA Sports FC 27, a także zaprosiło graczy na oficjalną prezentację tegorocznej odsłony popularnej serii.

EA Sports FC 26
EA Sports FC 26

Kylian Mbappé na okładce EA Sports FC 27

Zgodnie z przekazanymi informacjami twarzą EA Sports FC 27 będzie Kylian Mbappé – napastnik reprezentacji Francji oraz Realu Madryt, a także król strzelców zakończonego w niedzielę mundialu. To jednak nie koniec ważnych wieści dla miłośników wirtualnego futbolu od EA Sports. Twórcy ujawnili bowiem, kiedy doczekamy się oficjalnej prezentacji tegorocznej odsłony serii.

Okazuje się, że nie będziemy musieli czekać zbyt długo na pierwsze materiały z EA Sports FC 27. Deweloperzy poinformowali, że prezentacja nowej części popularnego cyklu skierowanego do fanów piłki nożnej odbędzie się już 23 lipca 2026 roku, czyli w najbliższy czwartek. Zwiastun zostanie opublikowany o 17:57 czasu polskiego na oficjalnym kanale EA Sports FC na YouTube.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że według nieoficjalnych informacji EA Sports FC 27 ma zadebiutować na rynku 25 września 2026 roku. Ostatnie przecieki ujawniły również, że posiadacze Edycji Ultimate oraz abonenci EA Play będą mogli rozpocząć przygodę ze wspomnianą produkcją już 17 września. Sama gra ma natomiast trafić na komputery osobiste, a także konsole obecnej i poprzedniej generacji.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://insider-gaming.com/ea-sports-fc-27-cover-stars-revealed/

Tagi:

News
zapowiedź
okładka
prezentacja
EA SPORTS FC
EA Sports FC 27
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112