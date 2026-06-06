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Klon Pokemonów opuszcza wczesny dostęp. Palworld już za chwilę w wersji 1.0

Maciej Petryszyn
2026/06/06 01:44
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Fani łapania małych stworków, łączcie się. Oto bowiem pokemony… To znaczy, no nie do końca.

Bo tak naprawdę to Palworld. Czyli tytuł, który jest niezłymi pokemonami jak na grę, która pokemonami nie jest.

Palworld
Palworld

Palworld już niedługo w wersji 1.0

Wydane nieco ponad 2 lata temu we wczesnym dostępie Palworld, pomimo bycia swoistym klonem hitowej marki Nintendo, radzi sobie naprawdę dobrze. Na samym tylko Steamie tytuł Pocketpair potrafi gromadzić kilkadziesiąt tysięcy osób jednocześnie. Jeżeli należycie do tego grona, zapewne ucieszy was ogłoszenie, które pojawiło się niespodziewanie podczas Summer Game Fest 2026.

GramTV przedstawia:

Otóż Palworld, która wydano w styczniu 2024 roku, już 10 lipca 2026 roku opuści early access. To wtedy dojdzie do premiery wersji 1.0. Co czeka nas wraz z nią? Na razie wiemy niewiele, aczkolwiek deweloperzy już teraz zapowiedzieli pojawienie się nowych stworków oraz dodanie nowych obszarów oraz zagrożeń. A na dodatek gracze mają otrzymać dostęp do World Tree.

Tagi:

News
early access
wczesny dostęp
Summer Game Fest
Palworld
Pocketpair
Summer Game Fest 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112