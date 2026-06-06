Klon Pokemonów opuszcza wczesny dostęp. Palworld już za chwilę w wersji 1.0

Fani łapania małych stworków, łączcie się. Oto bowiem pokemony… To znaczy, no nie do końca.

Bo tak naprawdę to Palworld. Czyli tytuł, który jest niezłymi pokemonami jak na grę, która pokemonami nie jest.

Palworld już niedługo w wersji 1.0

Wydane nieco ponad 2 lata temu we wczesnym dostępie Palworld, pomimo bycia swoistym klonem hitowej marki Nintendo, radzi sobie naprawdę dobrze. Na samym tylko Steamie tytuł Pocketpair potrafi gromadzić kilkadziesiąt tysięcy osób jednocześnie. Jeżeli należycie do tego grona, zapewne ucieszy was ogłoszenie, które pojawiło się niespodziewanie podczas Summer Game Fest 2026.