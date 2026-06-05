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Assassin's Creed Black Flag Resynced na nowym materiale. Gra prezentuje się obłędnie

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/05 23:44
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Podczas Summer Game Fest 2026 Ubisoft zaprezentował specjalny materiał poświęcony remake’owi Assassin’s Creed Black Flag.

Podczas Summer Game Fest 2026 zobaczyliśmy nowy zwiastun poświęcony grze Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Wygląda na to, że Ubisoft bardzo się postarał, ponieważ gra zapowiada się naprawdę wyśmienicie.

Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced

Assassin's Creed Black Flag Resynced na nowym materiale

Nowy zwiastun prezentuje wiele aktywności głównego protagonisty Edwarda Keewaya. Twórcy pokazali jak prezentują się wyprawy morskie, walki, eksploracji nowych terenów, a także jak nasz asasyn radzi sobie z wieloma przeciwnościami losu. Zwiastun pokazuje także współpracę Edwarda z innymi piratami.

To co jednak najbardziej zachwyca to fenomenalna oprawa wizualna. Pirackie rejony Black Flaga wyglądają obłędnie, a wszelkie krajobrazy sprawią, że nie raz zatrzymacie się, aby podziwiać widoki. Czy będzie to najpiękniejsza gra w tym roku? Być może, ale przekonamy się o tym na własnej skórze już 9 lipca 2026 roku.

GramTV przedstawia:

Zobaczcie obłędnie wyglądający zwiastun:

Tagi:

News
trailer
Ubisoft
zwiastun
Assassin's Creed IV: Black Flag
Assassin's Creed
piraci
Summer Game Fest
Summer Game Fest 2026
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112