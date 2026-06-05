Assassin's Creed Black Flag Resynced na nowym materiale. Gra prezentuje się obłędnie

Podczas Summer Game Fest 2026 zobaczyliśmy nowy zwiastun poświęcony grze Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Wygląda na to, że Ubisoft bardzo się postarał, ponieważ gra zapowiada się naprawdę wyśmienicie.

Assassin's Creed Black Flag Resynced na nowym materiale

Nowy zwiastun prezentuje wiele aktywności głównego protagonisty Edwarda Keewaya. Twórcy pokazali jak prezentują się wyprawy morskie, walki, eksploracji nowych terenów, a także jak nasz asasyn radzi sobie z wieloma przeciwnościami losu. Zwiastun pokazuje także współpracę Edwarda z innymi piratami.