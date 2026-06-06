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Nowy soulslike prosto z Chin. Ale to nie Black Myth

Maciej Petryszyn
2026/06/06 02:17
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Soulslike’ów nigdy zbyt wiele. Prawdopodobnie z takiej koncepcji wyszli chińscy deweloperzy z Aurogon Shanghai.

Tym sposobem narodziło się Swords of Legends. Grę mogliśmy zobaczyć podczas Summer Game Fest 2026.

Swords of Legends
Swords of Legends

Wygląda jak Black Myth, ale to Swords of Legends

Przy tym twórcy nie bawili się w półśrodki i od razu zaprezentowali nam gameplay. W jego trakcie możemy zobaczyć, jak główny bohater toczy bój z niejakim Kong Kong Zi, mistrzem sztuczek. Starcie to wypełnia cały trwający ponad 2,5 minuty materiał. I wygląda naprawdę dobrze. Dobrze na tyle, że na czasie podczas prezentacji nie brakowało przekonanych, iż jest to nowy Black Myth. Ale nic bardziej mylnego.

GramTV przedstawia:

Przywrócony do śmiertelnego rzeźbiarza przez Sędziego Króla Jamy, kroczysz na nowo jako Sipan – Arbiter Zaświatów, wysłany, by odnaleźć dusze, które nie potrafią odnaleźć drogi do domu. Wysłuchaj ich historii. Przetnij doczesne więzy, które je trzymają. Przepraw każdą duszę przez morze narodzin i śmierci – możemy wyczytać w opisie samej gry. Gry, która trafi na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, aczkolwiek nie wiadomo, kiedy.

Tagi:

News
Chiny
Summer Game Fest
Swords of Legends
Summer Game Fest 2026
Aurogon Shanghai
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112