Nowy soulslike prosto z Chin. Ale to nie Black Myth

Tym sposobem narodziło się Swords of Legends. Grę mogliśmy zobaczyć podczas Summer Game Fest 2026.
Wygląda jak Black Myth, ale to Swords of Legends
Przy tym twórcy nie bawili się w półśrodki i od razu zaprezentowali nam gameplay. W jego trakcie możemy zobaczyć, jak główny bohater toczy bój z niejakim Kong Kong Zi, mistrzem sztuczek. Starcie to wypełnia cały trwający ponad 2,5 minuty materiał. I wygląda naprawdę dobrze. Dobrze na tyle, że na czasie podczas prezentacji nie brakowało przekonanych, iż jest to nowy Black Myth. Ale nic bardziej mylnego.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!