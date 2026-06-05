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Resident Evil Veronica zapowiedziane. Zobaczcie mroczny zwiastun produkcji

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/05 23:25
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Podczas Summer Game Fest 2026 zapowiedziano nowe Resident Evil o podtytule Veronica.

Wystartowała prezentacja Summer Game Fest 2026. Pierwszą zapowiedzianą grą na tym pokazie okazało się być Resident Evil Veronica.

Resident Evil Veronica
Resident Evil Veronica

Resident Evil Veronica zapowiedziane

Już w przyszłym roku Resident Evil będzie nas ponownie straszył. Capcom przygotował zwiastun pierwszoosobowej produkcji jaką jest Resident Evil Veronica. Na materiale możemy zobaczyć odświeżoną Jill Valentine i mrocznego antagonistę, a także sporo “zombiaków” do wymordowania. W zwiastunie możemy zobaczyć tajemniczą staruszkę, która zaprasza do siebie bohaterkę, ale chwilę później okazuje się, że sprawy toczą się zupełnie nie po myśli naszej bohaterki.

Pierwsze skojarzenia? Naturalnie Resident Evil Code Veronica. Spodziewajmy się zatem remake’u tej zacnej części.

GramTV przedstawia:

Dokładna data premiery nie jest znana, ale wiemy, że Resident Evil Veronica zadebiutuje dopierow 2027 roku.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun gry:

Tagi:

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zwiastun
Capcom
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Summer Game Fest 2026
Resident Evil Veronica
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112