Resident Evil Veronica zapowiedziane. Zobaczcie mroczny zwiastun produkcji

Wystartowała prezentacja Summer Game Fest 2026. Pierwszą zapowiedzianą grą na tym pokazie okazało się być Resident Evil Veronica.

Resident Evil Veronica zapowiedziane

Już w przyszłym roku Resident Evil będzie nas ponownie straszył. Capcom przygotował zwiastun pierwszoosobowej produkcji jaką jest Resident Evil Veronica. Na materiale możemy zobaczyć odświeżoną Jill Valentine i mrocznego antagonistę, a także sporo “zombiaków” do wymordowania. W zwiastunie możemy zobaczyć tajemniczą staruszkę, która zaprasza do siebie bohaterkę, ale chwilę później okazuje się, że sprawy toczą się zupełnie nie po myśli naszej bohaterki.