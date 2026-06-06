007 First Light z pierwszym DLC. Bawma wraca w nowej historii Bonda

007 First Light, hit 007 First Light od IO Interactive, otrzymuje pierwsze fabularne rozszerzenie skupione na jednym z najbardziej niedopowiedzianych wątków historii Bonda. Twórcy od początku sugerowali, że nie zamierzają zamykać uniwersum młodego Bonda na jednej opowieści, dlatego nowa zawartość była tylko kwestią czasu. DLC ma skupić się na wątku, który w podstawowej wersji nie został w pełni domknięty.

007 First Light – Bawma wraca w fabularnym dodatku

DLC kręci się oczywiście wokół postaci Bawma, w którą wciela się Lenny Kravitz. Bohater, który w podstawowej wersji gry pojawił się jedynie epizodycznie, teraz ma odegrać znacznie ważniejszą rolę w nowej historii. Nowy rozdział fabularny ma rozpocząć się od pilnej misji MI6, w której „Król Aleph” ponownie wzywa Bonda do działania. Według zapowiedzi akcja przeniesie graczy do Maurtanii, gdzie Bond będzie musiał zmierzyć się z kolejną siecią intryg i zagrożeń. Scenariusz ma mocniej skupić się na relacjach między bohaterami oraz konsekwencjach wcześniejszych wydarzeń, co ma nadać historii bardziej osobisty charakter.