Virtua Fighter powraca! Nowa odsłona serii zaprezentowana na Summer Game Fest 2026

Na Summer Game Fest 2026 nie mogło zabraknąć atrakcji dla fanów bijatyk. Dlatego też na wspomnianym wydarzeniu zaprezentowano Virtua Fighter VI Crossroads, czyli nową odsłonę popularnej serii od firmy SEGA. Udostępniony trailer to jednak nie jedyna atrakcja.

Virtua Fighter VI Crossroads zaprezentowane na Summer Game Fest 2026

Pokaz odbędzie się jeszcze dzisiaj – 6 czerwca 2026 roku – o 2:00 czasu polskiego. Całość będzie można śledzić na żywo na Twórcy Virtua Fighter VI Crossroads zapowiedzieli bowiem również specjalną prezentację gry.Całość będzie można śledzić na żywo na oficjalnym kanale Virtua Fighter na YouTube

Na koniec warto dodać, że Virtua Fighter VI Crossroads ma zadebiutować na rynku w 2027 roku. Dokładna data premiery nie została ujawniona. Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy zwiastun nadchodzącej odsłony popularnej serii.