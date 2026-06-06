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Virtua Fighter powraca! Nowa odsłona serii zaprezentowana na Summer Game Fest 2026

Mikołaj Ciesielski
2026/06/06 00:09
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Twórcy zaprosili też graczy na specjalny pokaz.

Na Summer Game Fest 2026 nie mogło zabraknąć atrakcji dla fanów bijatyk. Dlatego też na wspomnianym wydarzeniu zaprezentowano Virtua Fighter VI Crossroads, czyli nową odsłonę popularnej serii od firmy SEGA. Udostępniony trailer to jednak nie jedyna atrakcja.

Virtua Fighter VI Crossroads
Virtua Fighter VI Crossroads

Virtua Fighter VI Crossroads zaprezentowane na Summer Game Fest 2026

Twórcy Virtua Fighter VI Crossroads zapowiedzieli bowiem również specjalną prezentację gry. Pokaz odbędzie się jeszcze dzisiaj – 6 czerwca 2026 roku – o 2:00 czasu polskiego. Całość będzie można śledzić na żywo na oficjalnym kanale Virtua Fighter na YouTube.
Na koniec warto dodać, że Virtua Fighter VI Crossroads ma zadebiutować na rynku w 2027 roku. Dokładna data premiery nie została ujawniona. Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy zwiastun nadchodzącej odsłony popularnej serii.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://youtu.be/i-ZjAv5qWlY

Tagi:

News
trailer
zwiastun
SEGA
bijatyka
pokaz
prezentacja
Summer Game Fest
Virtua Fighter 6
Summer Game Fest 2026
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112