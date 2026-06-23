Capcom Spotlight Showcase jeszcze w tym tygodniu. Zobaczymy trzy duże produkcje

W ostatnich dniach w sieci krążą plotki o remake'u Devil May Cry. Tymczasem okazuje się, że jeszcze w tym tygodniu Capcom zaprosi graczy na prezentację nowych gier. Japońska firma zapowiedział bowiem kolejną edycję Capcom Spotlight Showcase.
Capcom Spotlight Showcase zapowiedziane. Capcom zaprasza na pokaz nowości
Zgodnie z przekazanymi informacjami kolejny Capcom Spotlight Showcase rozpocznie się już 25 czerwca 2026 roku o 23:00 czasu polskiego. Japońska firma opublikowało kilkunastosekundowy teaser zapowiadający wspomniane wydarzenie. Udostępniony materiał wideo zdradza, że na pokazie zobaczymy trzy duże produkcje.
Na koniec warto dodać, że Capcom Spotlight Showcase będzie można śledzić na żywo na oficjalnych kanałach firmy Capcom na YouTube oraz Twitch. Tymczasem rzućcie okiem na opublikowany przez wydawcę teaser.
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