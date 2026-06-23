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Capcom Spotlight Showcase jeszcze w tym tygodniu. Zobaczymy trzy duże produkcje

Mikołaj Ciesielski
2026/06/23 16:45
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Capcom opublikował teaser nadchodzącego pokazu.

W ostatnich dniach w sieci krążą plotki o remake'u Devil May Cry. Tymczasem okazuje się, że jeszcze w tym tygodniu Capcom zaprosi graczy na prezentację nowych gier. Japońska firma zapowiedział bowiem kolejną edycję Capcom Spotlight Showcase.

Na najbliższym Capcom Spotlight Showcase pojawi się m.in. Onimusha: Way of the Sword
Na najbliższym Capcom Spotlight Showcase pojawi się m.in. Onimusha: Way of the Sword

Capcom Spotlight Showcase zapowiedziane. Capcom zaprasza na pokaz nowości

Zgodnie z przekazanymi informacjami kolejny Capcom Spotlight Showcase rozpocznie się już 25 czerwca 2026 roku o 23:00 czasu polskiego. Japońska firma opublikowało kilkunastosekundowy teaser zapowiadający wspomniane wydarzenie. Udostępniony materiał wideo zdradza, że na pokazie zobaczymy trzy duże produkcje.

Na czwartkowym Capcom Spotlight Showcase zaprezentowana zostanie m.in. Onimusha: Way of the Sword. Kilka dni temu w sieci pojawiły się poszlaki, które sugerują, że nowa odsłona serii Onimusha zadebiutuje na rynku nieco wcześniej. Niewykluczone więc, że na nadchodzącym pokazie poznamy zaktualizowaną datę premiery wspomnianej produkcji.

GramTV przedstawia:

Capcom sugeruje, że na najbliższej prezentacji pojawią się wieści dla fanów Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Ponadto na czwartkowym pokazie zobaczymy również dodatek Dark Arisen do Dragon’s Dogma 2. Zgodnie z zapowiedziami wspomniane rozszerzenie zadebiutuje na rynku 9 października 2026 roku.

Na koniec warto dodać, że Capcom Spotlight Showcase będzie można śledzić na żywo na oficjalnych kanałach firmy Capcom na YouTube oraz Twitch. Tymczasem rzućcie okiem na opublikowany przez wydawcę teaser.

Źródło:https://gamingbolt.com/capcom-announces-spotlight-showcase-for-june-25th

Tagi:

News
Capcom
zapowiedź
pokaz
prezentacja
transmisja
nowości
Onimusha: Way of the Sword
Capcom Spotlight
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112