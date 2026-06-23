Capcom Spotlight Showcase jeszcze w tym tygodniu. Zobaczymy trzy duże produkcje

W ostatnich dniach w sieci krążą plotki o remake'u Devil May Cry. Tymczasem okazuje się, że jeszcze w tym tygodniu Capcom zaprosi graczy na prezentację nowych gier. Japońska firma zapowiedział bowiem kolejną edycję Capcom Spotlight Showcase.

Capcom Spotlight Showcase zapowiedziane. Capcom zaprasza na pokaz nowości

Zgodnie z przekazanymi informacjami kolejny Capcom Spotlight Showcase rozpocznie się już 25 czerwca 2026 roku o 23:00 czasu polskiego. Japońska firma opublikowało kilkunastosekundowy teaser zapowiadający wspomniane wydarzenie. Udostępniony materiał wideo zdradza, że na pokazie zobaczymy trzy duże produkcje.