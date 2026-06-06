Zaloguj się lub Zarejestruj

The Wolf Among Us 2 już w 2027! Wcześniej remaster pierwszej odsłony

Maciej Petryszyn
2026/06/06 00:55
0
0

Musiało minąć 13 długich lat. Ale oto wreszcie fani The Wolf Among Us będą mieli szansę, by poznać dalszy ciąg opowieści.

Po wielu latach w deweloperskim piekle sequel otrzymał rok premiery. Poczekamy jeszcze kilka miesięcy, ale cóż to jest wobec wcześniejszych kilkunastu lat?

The Wolf Among Us 2
The Wolf Among Us 2

Nadchodzą The Wolf Among Us 2 oraz The Wolf Among Us Remastered

The Wolf Among Us 2 oficjalnie trafi w nasze ręce w 2027 roku. To wtedy Bigby Wolf powróci, by ponownie podjąć śledztwo, czyli zrobić to, w czym czuje się najlepiej. Klimat zapowiada się mrocznie, fani oryginału powinni być więc zadowoleni. Oby tylko opowieść dowiozła. Wszak w obliczu plotek i kilku resetach, które docierały do nas w ostatnich latach, obawy nie wydają się bezzasadne.

GramTV przedstawia:

Co istotne, to nie wszystko, co twórcy przygotowali dla fanów tej franczyzy. Ponadto już w okresie świątecznym 2026 roku na rynek trafi The Wolf Among Us Remastered. O istnieniu odświeżonej wersji pierwszej odsłony mówiło się od dawna, ale teraz mamy pewność. Ci, którzy nigdy nie mieli styczności z marką, będą mieli zatem szansę, by poznać całość, bez konieczności mierzenia się z pewnymi archaizmami.

Tagi:

News
Telltale Games
Telltale
Vertigo Games
WB Games
The Wolf Among Us 2
Vertigo
Summer Game Fest
Summer Game Fest 2026
PM Studios
The Wolf Among Us Remastered
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112