The Wolf Among Us 2 już w 2027! Wcześniej remaster pierwszej odsłony

Musiało minąć 13 długich lat. Ale oto wreszcie fani The Wolf Among Us będą mieli szansę, by poznać dalszy ciąg opowieści.

Po wielu latach w deweloperskim piekle sequel otrzymał rok premiery. Poczekamy jeszcze kilka miesięcy, ale cóż to jest wobec wcześniejszych kilkunastu lat?

Nadchodzą The Wolf Among Us 2 oraz The Wolf Among Us Remastered

The Wolf Among Us 2 oficjalnie trafi w nasze ręce w 2027 roku. To wtedy Bigby Wolf powróci, by ponownie podjąć śledztwo, czyli zrobić to, w czym czuje się najlepiej. Klimat zapowiada się mrocznie, fani oryginału powinni być więc zadowoleni. Oby tylko opowieść dowiozła. Wszak w obliczu plotek i kilku resetach, które docierały do nas w ostatnich latach, obawy nie wydają się bezzasadne.