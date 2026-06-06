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Lords of the Fallen 2 już tej jesieni. I oficjalnie na Steamie

Maciej Petryszyn
2026/06/06 00:16
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Fani soulslike’ów zacierają pewnie ręce. Wszak każdy kolejny dzień przybliża nas do Lords of the Fallen 2!

Pierwsza odsłona produkcji CI Games miała swoje problemy. Ostatecznie jednak okazała się sukcesem i pozwoliła polskiemu wydawcy stworzyć kontynuację.

Lords of the Fallen 2
Lords of the Fallen 2

Lords of the Fallen 2 dostępne też na Steam

Kontynuację, która była obecna na Summer Game Fest 2026. Jeżeli jednak liczyliście, iż twórcy ujawnią nam datę premiery Lords of the Fallen 2, to cóż – nic z tego. Ale spokojnie, otrzymaliśmy za to okienko, w które CI celuje i mowa tutaj o jesieni tego roku. Tytuł zadebiutuje zarówno na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, jak i na komputerach osobistych. Przypomnijmy, że na tych ostatnich pierwotnie miał być grą ekskluzywną dla Epic Game Store. Finalnie jednak polska firma zerwała umowę i dzięki temu druga odsłona serii LofT, podobnie jak pierwsza, trafi również na Steama.

GramTV przedstawia:

Lords of the Fallen II to mroczne fantasy action-RPG, w którym brutalna, soulslike’owa walka spotyka się ze światem pękającym w posadach. Walcz z ciemnością w epickiej przygodzie przemierzając zdruzgotane królestwo. Jeden świat. Dwa wymiary. Bez litości – tak swoją nadchodzącą produkcję opisują sami twórcy. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że trudna premiera pierwszego Lords of the Fallen była dostateczną nauczką i tej jesieni stan techniczny tytułu będzie stał na wyższym poziomie. Czekamy.

Tagi:

News
Steam
premiera
CI Games
Lords of the Fallen 2
soulslike
premiera gry
polska gra
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112