Lords of the Fallen 2 już tej jesieni. I oficjalnie na Steamie

Pierwsza odsłona produkcji CI Games miała swoje problemy. Ostatecznie jednak okazała się sukcesem i pozwoliła polskiemu wydawcy stworzyć kontynuację.

Lords of the Fallen 2 dostępne też na Steam

Kontynuację, która była obecna na Summer Game Fest 2026. Jeżeli jednak liczyliście, iż twórcy ujawnią nam datę premiery Lords of the Fallen 2, to cóż – nic z tego. Ale spokojnie, otrzymaliśmy za to okienko, w które CI celuje i mowa tutaj o jesieni tego roku. Tytuł zadebiutuje zarówno na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, jak i na komputerach osobistych. Przypomnijmy, że na tych ostatnich pierwotnie miał być grą ekskluzywną dla Epic Game Store. Finalnie jednak polska firma zerwała umowę i dzięki temu druga odsłona serii LofT, podobnie jak pierwsza, trafi również na Steama.