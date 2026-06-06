Survival, kosmici i nordyckie klimaty? Tym właśnie jest intrygujące HAEX

Podczas Summer Game Fest 2026 zapowiedziano grę HAEX, będącą połączeniem survivalu w kosmiczno-nordyckim klimacie. Przygotujcie się na intrygującą pierwszoosobową strzelankę, która może być jednym z ciekawszych pomysłów w swoim gatunku.

Zapowiedziano intrygujący survival HAEX

Dead Astronauts to studio odpowiedzialne za HAEX. Produkcja będzie dostępna zarówno w wersji single player jak i w kooperacji do maksymalnie czterech graczy. Gra opowiada o ekspedycji naukowej na mroźnej północy. Oczywiście jak zawsze coś musiało pójść nie tak, dlatego nasza przygoda rozpocznie się od katastrofy śmigłowca i próbie przetrwania. Problem polega na tym, że gracze nie będą sami i bardzo szybko pojawią się dziwne potwory oraz tajemnicze maszyny, a to naturalnie mocno utrudni każdą misję eksploracyjną.