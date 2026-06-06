Zaloguj się lub Zarejestruj

Survival, kosmici i nordyckie klimaty? Tym właśnie jest intrygujące HAEX

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/06 00:06
0
0

HAEX zapowiada się na jedną z bardziej ciekawych produkcji survivalowych ostatnich lat.

Podczas Summer Game Fest 2026 zapowiedziano grę HAEX, będącą połączeniem survivalu w kosmiczno-nordyckim klimacie. Przygotujcie się na intrygującą pierwszoosobową strzelankę, która może być jednym z ciekawszych pomysłów w swoim gatunku.

HAEX
HAEX

Zapowiedziano intrygujący survival HAEX

Dead Astronauts to studio odpowiedzialne za HAEX. Produkcja będzie dostępna zarówno w wersji single player jak i w kooperacji do maksymalnie czterech graczy. Gra opowiada o ekspedycji naukowej na mroźnej północy. Oczywiście jak zawsze coś musiało pójść nie tak, dlatego nasza przygoda rozpocznie się od katastrofy śmigłowca i próbie przetrwania. Problem polega na tym, że gracze nie będą sami i bardzo szybko pojawią się dziwne potwory oraz tajemnicze maszyny, a to naturalnie mocno utrudni każdą misję eksploracyjną.

HAEX posiada mechaniki typowo survivalowe, dlatego nastawcie się na dbanie o głód, zbieranie surowców oraz kontrolowanie temperatury ciała. Skoro wyprawa to i ekwipunek. Jednym z istotniejszych elementów będzie jego odpowiednie przygotowanie przed wyruszeniem w każdą wyprawę.

HAEX to także specjalne obce nasiona, które można znajdować po drodze lub tworzyć samemu, a te z kolei posłużą do zmieniania świata. Dokładniej posłużą do otwierania przejść lub zyskiwania specjalnych i cennych zasobów. Mogą także wpływać na otoczenie świata, ale nie zawsze pozytywnie co może być mocno zaskakujące. Rozwój postaci w HAEX ma być przenoszony między kolejnymi sesjami i to pomimo, iż każdy świat będzie funkcjonował niezależnie oraz posiadał własną historię.

GramTV przedstawia:

Zobaczcie sami:

Tagi:

News
zwiastun
zapowiedź
survival
science fiction
zwiastuny
sci-fi
Summer Game Fest
zapowiedź gry
Summer Game Fest 2026
HAEX
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112