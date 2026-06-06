Mafia: The Old Country dostanie dodatek. Pora na Człowieka Honoru

Najwyraźniej do podobnego wniosku doszli również sami twórcy. I przybyli na Summer Game Fest 2026.

Człowiek Honoru w Dawnych Stronach

Rozszerzenie do Mafia: The Old Country nazwać się będzie Man of Honor, czyli Człowiek Honoru. To trafi w nasze ręce już 14 sierpnia 2026 roku, czyli rok i 6 dni po premierze pierwotnej wersji. Tym razem Hangar 13 zabiera nas do zimowej Sycylii roku 1905. Jako Enzo Favara dostajemy zadanie, by pomóc świeżo wypuszczonemu z więzienia Ennio Salieriemu. To właśnie on jest tytułowym człowiekiem honoru.