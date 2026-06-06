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Mafia: The Old Country dostanie dodatek. Pora na Człowieka Honoru

Maciej Petryszyn
2026/06/06 00:29
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Od premiery Mafia: The Old Country minął prawie rok. To najwyższa pora na dodatek.

Najwyraźniej do podobnego wniosku doszli również sami twórcy. I przybyli na Summer Game Fest 2026.

Mafia: The Old Country – Man of Honor
Mafia: The Old Country – Man of Honor

Człowiek Honoru w Dawnych Stronach

Rozszerzenie do Mafia: The Old Country nazwać się będzie Man of Honor, czyli Człowiek Honoru. To trafi w nasze ręce już 14 sierpnia 2026 roku, czyli rok i 6 dni po premierze pierwotnej wersji. Tym razem Hangar 13 zabiera nas do zimowej Sycylii roku 1905. Jako Enzo Favara dostajemy zadanie, by pomóc świeżo wypuszczonemu z więzienia Ennio Salieriemu. To właśnie on jest tytułowym człowiekiem honoru.

GramTV przedstawia:

W ramach Mafia: The Old Country – Man of Honor dostaniemy dwa nowe rozdziały opowieści. A wraz z nimi również nowe lokacje, bronie czy pojazdy. Twórcy obiecują, iż nową część historii będziemy mogli rozegrać w ramach głównej kampanii, ale też i bezpośrednio po poczynieniu odpowiednich postępów w fabule. Ponadto rozbudowany ma zostać tryb Jazdy Swobodnej. No i pojawia się młody Don Salieri!

Tagi:

News
DLC
dodatek
rozszerzenie
Hangar 13
Mafia
nowa zawartość
Summer Game Fest
Mafia: The Old Country
Summer Game Fest 2026
Mafia: The Old Country – Man of Honor
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112