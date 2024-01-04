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Hot Wheels Infinite Rush już oficjalnie. Zobaczcie zapowiedź nowej gry wyścigowej

Mikołaj Ciesielski
2024/01/04 10:40
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Premiera jeszcze w tym roku.

Już kilka godzin temu do sieci wyciekły informacje na temat Hot Wheels Infinite Rush. Na szczęście fani nie musieli czekać zbyt długo na potwierdzenie wspomnianych doniesień. Nowa produkcja studia Milestone skierowana do miłośników Hot Wheels została bowiem zaprezentowana na Summer Game Fest 2026.

Hot Wheels Infinite Rush
Hot Wheels Infinite Rush

Hot Wheels Infinite Rush zaprezentowane na Summer Game Fest 2026. Jest zwiastun i data premiery

Zgodnie z przekazanymi informacjami Hot Wheels Infinite Rush zadebiutuje na rynku 24 września 2026 roku. Udostępniony w trakcie Summer Game Fest 2026 zwiastun zapowiada natomiast, czego można spodziewać się po nadchodzącej grze wyścigowej skierowanej do fanów Hot Wheels. Rzućcie okiem na materiał na dole wiadomości i sprawdźcie sami.
Przemierzaj swobodnie cztery wyspy, z których każda ma swój niepowtarzalny charakter. Pędź przez tętniące życiem miasto, które nigdy nie zasypia, rozkoszuj się bujnymi, zielonymi parkami i kurortami, baw się przy oświetlonych neonami kanałach wodnych lub przemierzaj upalną pustynię. To tylko przedsmak tego, co ten świat ma dla Ciebie w zanadrzu! – czytamy w opisie na oficjalnej stronie gry

Na koniec warto dodać, że Hot Wheels Infinite Rush dostępne będzie na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, a także Nintendo Switch 2. Gracze mogą już składać zamówienia przedpremierowe, a szczegóły dotyczące poszczególnych edycji dostępne są na oficjalnej stronie gry.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://youtu.be/-afrOoL2QIA

Tagi:

News
data premiery
zwiastun
zapowiedź
wyścigi
Milestone
gry wyścigowe
Hot Wheels
Summer Game Fest
Summer Game Fest 2026
Hot Wheels Infinite Rush
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Portal: v.6.1.112