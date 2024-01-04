Hot Wheels Infinite Rush już oficjalnie. Zobaczcie zapowiedź nowej gry wyścigowej

Już kilka godzin temu do sieci wyciekły informacje na temat Hot Wheels Infinite Rush. Na szczęście fani nie musieli czekać zbyt długo na potwierdzenie wspomnianych doniesień. Nowa produkcja studia Milestone skierowana do miłośników Hot Wheels została bowiem zaprezentowana na Summer Game Fest 2026.
Hot Wheels Infinite Rush zaprezentowane na Summer Game Fest 2026. Jest zwiastun i data premiery
Przemierzaj swobodnie cztery wyspy, z których każda ma swój niepowtarzalny charakter. Pędź przez tętniące życiem miasto, które nigdy nie zasypia, rozkoszuj się bujnymi, zielonymi parkami i kurortami, baw się przy oświetlonych neonami kanałach wodnych lub przemierzaj upalną pustynię. To tylko przedsmak tego, co ten świat ma dla Ciebie w zanadrzu! – czytamy w opisie na oficjalnej stronie gry
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