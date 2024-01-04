Hot Wheels Infinite Rush już oficjalnie. Zobaczcie zapowiedź nowej gry wyścigowej

Już kilka godzin temu do sieci wyciekły informacje na temat Hot Wheels Infinite Rush. Na szczęście fani nie musieli czekać zbyt długo na potwierdzenie wspomnianych doniesień. Nowa produkcja studia Milestone skierowana do miłośników Hot Wheels została bowiem zaprezentowana na Summer Game Fest 2026.

Hot Wheels Infinite Rush zaprezentowane na Summer Game Fest 2026. Jest zwiastun i data premiery

Zgodnie z przekazanymi informacjami Hot Wheels Infinite Rush zadebiutuje na rynku 24 września 2026 roku. Udostępniony w trakcie Summer Game Fest 2026 zwiastun zapowiada natomiast, czego można spodziewać się po nadchodzącej grze wyścigowej skierowanej do fanów Hot Wheels. Rzućcie okiem na materiał na dole wiadomości i sprawdźcie sami.