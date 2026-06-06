Stellar Blade: Blood Rain zapowiedziane na Summer Game Fest 2026

Fantastyczne wieści dla wszystkich miłośników Stellar Blade. W trakcie Summer Game Fest 2026 deweloperzy ze studia Shift Up zaprezentowali graczom nową grę. Na wspomnianym wydarzeniu mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun Stellar Blade: Blood Rain.

Stellar Blade: Blood Rain nadchodzi. Zobaczcie pierwszy zwiastun prosto z Summer Game Fest 2026

Zgodnie z przekazanymi informacjami Stellar Blade: Blood Rain to “kolejny rozdział” w historii Stellar Blade. Deweloperzy ze studia Shift Up ujawnili, że wspomniana produkcja będzie rozgrywać się po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej części i stanowić jej kontynuację. Nadchodzącą produkcja wprowadzi jednocześnie nową protagonistkę – Evie.

Niestety nie ujawniono, kiedy możemy spodziewać się premiery Stellar Blade: Blood Rain. Gra znajduje się jednak obecnie we wczesnej fazie produkcji i część elementów może jeszcze ulec zmianie. Rzućcie okiem na zwiastun zaprezentowany na Summer Game Fest 2026 i dajcie znać, czy będziecie czekać na nową produkcję studia Shift Up.