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Stellar Blade: Blood Rain zapowiedziane na Summer Game Fest 2026

Mikołaj Ciesielski
2026/06/06 00:56
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Deweloperzy ze studia Shift Up zaprezentowali kolejny rozdział uznanej serii.

Fantastyczne wieści dla wszystkich miłośników Stellar Blade. W trakcie Summer Game Fest 2026 deweloperzy ze studia Shift Up zaprezentowali graczom nową grę. Na wspomnianym wydarzeniu mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun Stellar Blade: Blood Rain.

Stellar Blade: Blood Rain
Stellar Blade: Blood Rain

Stellar Blade: Blood Rain nadchodzi. Zobaczcie pierwszy zwiastun prosto z Summer Game Fest 2026

Zgodnie z przekazanymi informacjami Stellar Blade: Blood Rain to “kolejny rozdział” w historii Stellar Blade. Deweloperzy ze studia Shift Up ujawnili, że wspomniana produkcja będzie rozgrywać się po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej części i stanowić jej kontynuację. Nadchodzącą produkcja wprowadzi jednocześnie nową protagonistkę – Evie.
Niestety nie ujawniono, kiedy możemy spodziewać się premiery Stellar Blade: Blood Rain. Gra znajduje się jednak obecnie we wczesnej fazie produkcji i część elementów może jeszcze ulec zmianie. Rzućcie okiem na zwiastun zaprezentowany na Summer Game Fest 2026 i dajcie znać, czy będziecie czekać na nową produkcję studia Shift Up.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://youtu.be/zhdh_LspRHk

Tagi:

News
zwiastun
zapowiedź
gra akcji
gameplay trailer
sequel
Summer Game Fest
kontynuacja
Shift Up
Summer Game Fest 2026
Stellar Blade: Blood Rain
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112