Control Resonant spełni oczekiwania fanów? Zobaczcie ponad 20-minutowy gameplay

Kilka dni temu informowaliśmy, że Control Resonant zadebiutuje zgodnie z planem. Remedy Entertainment nie zamierza oglądać się na konkurencję i szykuje „zdecydowanie największą kampanię marketingową” w historii studia. Nie jest więc dużym zaskoczeniem, że w sieci pojawił się obszerny gameplay z nadchodzącej kontynuacji Control.

Opublikowano ponad 20-minutowy gameplay z Control Resonant

W tym miesiącu Remedy Entertainment nie tylko ujawniło datę premiery Control Resonant, ale także zaprosiło wybrane redakcje do przetestowania wspomnianej produkcji. Dzięki redakcji Push Square mamy natomiast okazję rzucić okiem na ponad 20-minuytowy gameplay prezentujący ujęcia z udostępnionego wycinka nadchodzącej produkcji fińskiego studia. Zgodnie z przekazanymi informacjami materiał wideo pozwala zobaczyć, jak gra prezentuje się w wersji na PlayStation 5.



Opublikowany gameplay skupia się na eksploracji spaczonego Manhattanu oraz walki z przeciwnikami. Zainteresowani mają świetną okazję, by przyjrzeć się bojowym umiejętnościom głównego bohatera Control Resonant. W udostępnionym materiale znalazło się również miejsce na walkę z bossem. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie, jak nadchodząca produkcja Remedy Entertainment prezentuje się w akcji.