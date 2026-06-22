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Control Resonant spełni oczekiwania fanów? Zobaczcie ponad 20-minutowy gameplay

Mikołaj Ciesielski
2026/06/22 16:45
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Premiera już we wrześniu.

Kilka dni temu informowaliśmy, że Control Resonant zadebiutuje zgodnie z planem. Remedy Entertainment nie zamierza oglądać się na konkurencję i szykuje „zdecydowanie największą kampanię marketingową” w historii studia. Nie jest więc dużym zaskoczeniem, że w sieci pojawił się obszerny gameplay z nadchodzącej kontynuacji Control.

Control Resonant
Control Resonant

Opublikowano ponad 20-minutowy gameplay z Control Resonant

W tym miesiącu Remedy Entertainment nie tylko ujawniło datę premiery Control Resonant, ale także zaprosiło wybrane redakcje do przetestowania wspomnianej produkcji. Dzięki redakcji Push Square mamy natomiast okazję rzucić okiem na ponad 20-minuytowy gameplay prezentujący ujęcia z udostępnionego wycinka nadchodzącej produkcji fińskiego studia. Zgodnie z przekazanymi informacjami materiał wideo pozwala zobaczyć, jak gra prezentuje się w wersji na PlayStation 5.

Opublikowany gameplay skupia się na eksploracji spaczonego Manhattanu oraz walki z przeciwnikami. Zainteresowani mają świetną okazję, by przyjrzeć się bojowym umiejętnościom głównego bohatera Control Resonant. W udostępnionym materiale znalazło się również miejsce na walkę z bossem. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie, jak nadchodząca produkcja Remedy Entertainment prezentuje się w akcji.

Po wielu latach spędzonych przez Dylana Fadena w odosobnieniu w mocy Federalnego Biura Kontroli (FBK) jego dawni porywacze włączają go do akcji w obliczu kryzysu związanego ze zjawiskami paranaturalnymi. Mając za zadanie walkę z tajemniczą istotą z kosmosu, która zmienia fundamentalne zasady naszej rzeczywistości, Dylan musi opanować swoje nowo odkryte moce i wykorzystać je do pokonania niezliczonych zagrożeń, które zawisły nad Manhattanem – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Control Resonant zadebiutuje na rynku 24 września 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi nowej produkcji studia Remedy Entertainment.

Źródło:https://youtu.be/g-6b9H7_szQ

Tagi:

News
gameplay
Remedy Entertainment
action-RPG
science fiction
TPP
prezentacja
fragmenty rozgrywki
Control 2
Control Resonant
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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