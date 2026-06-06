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Monster Hunter Wilds dostanie "potężny" dodatek

Maciej Petryszyn
2026/06/06 01:34
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Do której grupy graczy należycie? Nadal przemierzacie ogrom Monster Hunter Wilds, czy też zajrzeliście już pod każdy kamień?

Niezależnie od tego na pewno ucieszy was ogłoszenie z Summer Game Fest 2026. Do gry zmierza potężny dodatek!

Monster Hunter Wilds: Ascendance
Monster Hunter Wilds: Ascendance

Dodatek Ascendance trafi do Monster Hunter Wilds

Słowo “ogromny” nie wzięło się znikąd. Wszak sam Capcom właśnie tak pisze o Ascendance, czyli wspomnianym rozszerzeniu do Monster Hunter Wilds. – Wznieś się do podniebnej krainy, opanuj nowe zdolności i poluj na legendarne potwory w randze Mistrzowskiej! – tak DLC reklamują twórcy. I chyba można im zaufać, bo dodatki do poprzednich odsłon serii Monster Hunter cieszyły się sporym uznaniem.

GramTV przedstawia:

W tej całej beczce miodu jest jednak też pokaźna łyżka dziegciu. Na ten moment nie znamy bowiem dokładnej daty premiery Monster Hunter Wilds: Ascendance. Wiemy jednak, że nastąpi ona dopiero w 2027 roku, czyli 2 lata po ukazaniu się podstawowej wersji gry. Cóż możemy wam powiedzieć… Wejdźcie do gry, może jednak zostało wam jeszcze coś do zrobienia? Umilcie sobie jakoś czas oczekiwania.

Tagi:

News
Capcom
Monster Hunter
Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds: Ascendance
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112