Monster Hunter Wilds dostanie "potężny" dodatek

Do której grupy graczy należycie? Nadal przemierzacie ogrom Monster Hunter Wilds, czy też zajrzeliście już pod każdy kamień?

Niezależnie od tego na pewno ucieszy was ogłoszenie z Summer Game Fest 2026. Do gry zmierza potężny dodatek!

Dodatek Ascendance trafi do Monster Hunter Wilds

Słowo “ogromny” nie wzięło się znikąd. Wszak sam Capcom właśnie tak pisze o Ascendance, czyli wspomnianym rozszerzeniu do Monster Hunter Wilds. – Wznieś się do podniebnej krainy, opanuj nowe zdolności i poluj na legendarne potwory w randze Mistrzowskiej! – tak DLC reklamują twórcy. I chyba można im zaufać, bo dodatki do poprzednich odsłon serii Monster Hunter cieszyły się sporym uznaniem.