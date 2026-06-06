Mroczne Assassin’s Creed? Współtwórca serii pokazał 1666 Amsterdam

Czy to Assassin’s Creed: Hexe? Bynajmniej, aczkolwiek skojarzenia z flagowym cyklem Ubisoftu nie są bezzasadne.

Za omawianą produkcją stoi bowiem Patrice Desilets. A więc współtwórca takich produkcji, jak Assassin’s Creed czy też Prince of Persia: Piaski Czasu.

1666 Amsterdam zapowiada się mrocznie

Niemniej w przypadku 1666 Amsterdam mamy do czynienia z grą zdecydowanie bardziej mroczną. – Cykl dobiega końca. Rozpoczyna się kolejny. Weź udział w Inicjacji Noi, gdy ta przejmuje brzemię Kolekcjonera. Rozwikłaj tajemnicę sięgającą wieków wstecz. Wybierz towarzysza, który będzie kroczył u Twego boku. Podążaj śladami pozostawionymi w mieście ukształtowanym przez sekrety, władzę i pamięć. To tutaj wszystko się zaczyna – możemy wyczytać w opisie.