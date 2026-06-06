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Mroczne Assassin’s Creed? Współtwórca serii pokazał 1666 Amsterdam

Maciej Petryszyn
2026/06/06 01:11
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Czy to Assassin’s Creed: Hexe? Bynajmniej, aczkolwiek skojarzenia z flagowym cyklem Ubisoftu nie są bezzasadne.

Za omawianą produkcją stoi bowiem Patrice Desilets. A więc współtwórca takich produkcji, jak Assassin’s Creed czy też Prince of Persia: Piaski Czasu.

1666 Amsterdam
1666 Amsterdam

1666 Amsterdam zapowiada się mrocznie

Niemniej w przypadku 1666 Amsterdam mamy do czynienia z grą zdecydowanie bardziej mroczną. – Cykl dobiega końca. Rozpoczyna się kolejny. Weź udział w Inicjacji Noi, gdy ta przejmuje brzemię Kolekcjonera. Rozwikłaj tajemnicę sięgającą wieków wstecz. Wybierz towarzysza, który będzie kroczył u Twego boku. Podążaj śladami pozostawionymi w mieście ukształtowanym przez sekrety, władzę i pamięć. To tutaj wszystko się zaczyna – możemy wyczytać w opisie.

GramTV przedstawia:

Już sam on daje nam dobitnie do zrozumienia, co nas tutaj czeka. Niemniej materiał pokazany na Summer Game Fest 2026 tylko to wrażenie pogłębia. Jest mrok. Są tajemne siły. I niepokojące uczucie obcości. Jak to wypadnie w praktyce? Terminu premiery na razie nie znamy. Niemniej już teraz twórcy udostępnili do ogrania 30-minutowe demo na Steamie oraz Epic Games Store. Można więc samemu przekonać się, czy warto czekać.

Tagi:

News
Panache Digital Games
Summer Game Fest
Summer Game Fest 2026
Patrice Desilets
1666 Amsterdam
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112