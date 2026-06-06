Mortal Shell 2 ujawnia nowe szczegóły. Twórcy zapraszają graczy do otwartej bety

Soulslike od Cold Symmetry wraca z większym światem, bardziej brutalną walką i szansą na wcześniejsze sprawdzenie gry.

Jednym z ogłoszeń podczas tegorocznego Summer Game Fest okazał się Mortal Shell 2. Studio Cold Symmetry zaprezentowało nowy zwiastun rozgrywki, pokazując rozwinięcie pomysłów znanych z pierwszej części. Deweloperzy potwierdzili również, że gracze już wkrótce będą mogli wziąć udział w otwartej becie na Steamie.

Mortal Shell 2 – większy świat i jeszcze więcej wyzwań

Kontynuacja rozwija fundamenty pierwszego Mortal Shell, lecz zobaczymy tutaj bardziej dynamiczne pojedynki, rozbudowaną eksplorację oraz powracający system przejmowania ciał wojowników określanych mianem Skorup. Twórcy nie rezygnują także z mrocznej stylistyki, która była jednym z najbardziej charakterystycznych elementów pierwowzoru. Według zapowiedzi gracze otrzymają znacznie większy, połączony świat oraz ponad 60 lochów do odkrycia.