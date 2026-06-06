Mortal Shell 2 ujawnia nowe szczegóły. Twórcy zapraszają graczy do otwartej bety

Soulslike od Cold Symmetry wraca z większym światem, bardziej brutalną walką i szansą na wcześniejsze sprawdzenie gry.
Jednym z ogłoszeń podczas tegorocznego Summer Game Fest okazał się Mortal Shell 2. Studio Cold Symmetry zaprezentowało nowy zwiastun rozgrywki, pokazując rozwinięcie pomysłów znanych z pierwszej części. Deweloperzy potwierdzili również, że gracze już wkrótce będą mogli wziąć udział w otwartej becie na Steamie.
Mortal Shell 2 – większy świat i jeszcze więcej wyzwań
Kontynuacja rozwija fundamenty pierwszego Mortal Shell, lecz zobaczymy tutaj bardziej dynamiczne pojedynki, rozbudowaną eksplorację oraz powracający system przejmowania ciał wojowników określanych mianem Skorup. Twórcy nie rezygnują także z mrocznej stylistyki, która była jednym z najbardziej charakterystycznych elementów pierwowzoru. Według zapowiedzi gracze otrzymają znacznie większy, połączony świat oraz ponad 60 lochów do odkrycia.
Mortal Shell II to samodzielna kontynuacja gry Mortal Shell, która znacznie rozszerza możliwości oryginału, oferując nieograniczoną, pełną adrenaliny walkę, bardziej rozbudowany system broni z bogatymi opcjami ulepszeń oraz nacisk na swobodną eksplorację.
Ta gra RPG akcji oferuje wciągający, spójny świat otwarty – rozległy, a jednocześnie celowo zwarty – zaprojektowany tak, by odkrywać przed graczem pokręcone krajobrazy i ukryte budowle, nie zabierając mu przy tym zbyt wiele czasu.
GramTV przedstawia:
Najważniejszą informacją dla wielu graczy jest jednak zapowiedź otwartej bety. Już po zakończeniu Summer Game Fest zainteresowani będą mogli zapisać się do testów Mortal Shell 2 na Steamie i sprawdzić część zawartości przed premierą. Pełna wersja gry ma zadebiutować jeszcze w 2026 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.
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