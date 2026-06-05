Stranger Than Heaven z datą premiery. Nowy zwiastun ujawnia kolejną muzyczną gwiazdę w obsadzie

Ryu Ga Gotoku Studio zaprezentowało nowy materiał z gry i potwierdziło, kiedy produkcja trafi na rynek.

Podczas Summer Game Fest firma Ryu Ga Gotoku Studio pokazała nowy zwiastun Stranger Than Heaven. Materiał nie tylko przybliżył kolejne fragmenty historii, ale przyniósł także długo wyczekiwaną datę premiery. Twórcy potwierdzili również obecność kolejnej ikony hiphopu w obsadzie gry.

Game Informer

Stranger Than Heaven – premiera już w styczniu

Najnowszy zwiastun skupia się przede wszystkim na fabule oraz klimacie produkcji. Akcja Stranger Than Heaven ma rozgrywać się na przestrzeni kilkudziesięciu lat, a ważnym elementem świata ma być kultura hiphopowa. Twórcy już wcześniej potwierdzili udział Snoop Dogga, jednak podczas Summer Game Fest ogłoszono kolejne głośne nazwisko. Do obsady gry dołączy również 2Pac.