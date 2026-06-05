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Stranger Than Heaven z datą premiery. Nowy zwiastun ujawnia kolejną muzyczną gwiazdę w obsadzie

Mikołaj Berlik
2026/06/05 23:48
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Ryu Ga Gotoku Studio zaprezentowało nowy materiał z gry i potwierdziło, kiedy produkcja trafi na rynek.

Podczas Summer Game Fest firma Ryu Ga Gotoku Studio pokazała nowy zwiastun Stranger Than Heaven. Materiał nie tylko przybliżył kolejne fragmenty historii, ale przyniósł także długo wyczekiwaną datę premiery. Twórcy potwierdzili również obecność kolejnej ikony hiphopu w obsadzie gry.

Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven
Game Informer

Stranger Than Heaven – premiera już w styczniu

Najnowszy zwiastun skupia się przede wszystkim na fabule oraz klimacie produkcji. Akcja Stranger Than Heaven ma rozgrywać się na przestrzeni kilkudziesięciu lat, a ważnym elementem świata ma być kultura hiphopowa. Twórcy już wcześniej potwierdzili udział Snoop Dogga, jednak podczas Summer Game Fest ogłoszono kolejne głośne nazwisko. Do obsady gry dołączy również 2Pac.

Pięćdziesięcioletnia opowieść o ludziach bez dachu nad głową i ich desperackiej walce o znalezienie domu. San Francisco, rok 1915. Nasza historia zaczyna się, gdy pewnej nocy młody chłopiec zakrada się na pokład tajemniczego statku.

Jak się nazywa? Makoto Daito. Jako syn Amerykanina i Japonki, Makoto żyje w świecie surowych prześladowań – los ten spotkał go tylko z powodu jego azjatyckiego pochodzenia.

GramTV przedstawia:

Deweloperzy ujawnili również datę premiery. Stranger Than Heaven zadebiutuje 15 stycznia 2027 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Dodatkowo gra od pierwszego dnia będzie dostępna w usłudze Xbox Game Pass.

Tagi:

News
trailer
PC
zwiastun
Summer Game Fest
Stranger Than Heaven
Summer Game Fest 2026
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112