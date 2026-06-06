Tifa trafia do Street Fighter 6. Capcom spełnia jedno z największych życzeń fanów

Capcom potwierdził, że Tifa Lockhart dołączy do gry Street Fighter 6 jako jedna z nowych grywalnych postaci w ramach czwartego roku wsparcia produkcji. Informacja ta natychmiast wywołała ogromne zainteresowanie wśród fanów bijatyk, którzy od lat liczyli na taki crossover.

Street Fighter 6 – Tifa i nowi wojownicy w 4. roku

Tifa Lockhart, znana z serii Final Fantasy VII, od dawna była jedną z najczęściej wymarzonych postaci gościnnych w bijatykach. Capcom zdecydował się spełnić te oczekiwania i włączyć ją do rozbudowywanego rosteru Street Fighter 6. Jej debiut zaplanowano na początek 2027 roku. Nie będzie to jednak jedyna nowość w nadchodzącym sezonie. Twórcy zapowiedzieli również kolejne postacie: latem do gry trafi Yasmine, jesienią Arjun, a cały czwarty rok wsparcia zamknie Bosch, który pojawi się wiosną 2027 roku.