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Tifa trafia do Street Fighter 6. Capcom spełnia jedno z największych życzeń fanów

Mikołaj Berlik
2026/06/06 01:11
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Ikona Final Fantasy VII pojawi się w 4. roku wsparcia bijatyki.

Capcom potwierdził, że Tifa Lockhart dołączy do gry Street Fighter 6 jako jedna z nowych grywalnych postaci w ramach czwartego roku wsparcia produkcji. Informacja ta natychmiast wywołała ogromne zainteresowanie wśród fanów bijatyk, którzy od lat liczyli na taki crossover.

Street Fighter 6
Street Fighter 6
Polygon.com

Street Fighter 6 – Tifa i nowi wojownicy w 4. roku

Tifa Lockhart, znana z serii Final Fantasy VII, od dawna była jedną z najczęściej wymarzonych postaci gościnnych w bijatykach. Capcom zdecydował się spełnić te oczekiwania i włączyć ją do rozbudowywanego rosteru Street Fighter 6. Jej debiut zaplanowano na początek 2027 roku. Nie będzie to jednak jedyna nowość w nadchodzącym sezonie. Twórcy zapowiedzieli również kolejne postacie: latem do gry trafi Yasmine, jesienią Arjun, a cały czwarty rok wsparcia zamknie Bosch, który pojawi się wiosną 2027 roku.

W składzie czwartej edycji znajdziemy kultową gościnną postać Tifę z serii FINAL FANTASY VII Remake, zupełnie nowych wojowników – Yasmine i Arjuna – oraz drugiego bohatera World Tour, Boscha!

Yasmine – lato 2026 r.
Arjun – jesień 2026 r.
Tifa – początek 2027 r.
Bosch – wiosna 2027 r.

GramTV przedstawia:

Street Fighter 6 jest dostępny na PC, Nintendo Switch 2, Xboksach oraz PlayStation.

Tagi:

News
zwiastun
Final Fantasy
Street Fighter
Final Fantasy VII
Street Fighter VI
Street Fighter 6
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112