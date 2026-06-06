Guild Wars 3 oficjalnie zapowiedziane. ArenaNet szykuje wielki powrót kultowego MMORPG

Miłośnicy gier MMORPG otrzymali jedną z najbardziej wyczekiwanych zapowiedzi ostatnich lat. ArenaNet oficjalnie potwierdziło prace nad Guild Wars 3, kontynuacją serii, której druga część od ponad dekady pozostaje jednym z najpopularniejszych płatnych MMO na rynku.

Guild Wars 3 – zwiastun na Summer Game Fest

Od premiery Guild Wars 2 minęło już kilkanaście lat. Produkcja zadebiutowała w 2012 roku i przez ten czas doczekała się licznych dodatków oraz aktualizacji, utrzymując aktywną społeczność. Teraz ArenaNet zamierza wykonać kolejny krok i stworzyć tytuł, który ma odpowiadać na współczesne oczekiwania fanów MMORPG.