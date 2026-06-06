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Guild Wars 3 oficjalnie zapowiedziane. ArenaNet szykuje wielki powrót kultowego MMORPG

Mikołaj Berlik
2026/06/06 00:19
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Po latach oczekiwania fani serii doczekali się zapowiedzi nowej odsłony.

Miłośnicy gier MMORPG otrzymali jedną z najbardziej wyczekiwanych zapowiedzi ostatnich lat. ArenaNet oficjalnie potwierdziło prace nad Guild Wars 3, kontynuacją serii, której druga część od ponad dekady pozostaje jednym z najpopularniejszych płatnych MMO na rynku.

Guild Wars 3
Guild Wars 3

Guild Wars 3 – zwiastun na Summer Game Fest

Od premiery Guild Wars 2 minęło już kilkanaście lat. Produkcja zadebiutowała w 2012 roku i przez ten czas doczekała się licznych dodatków oraz aktualizacji, utrzymując aktywną społeczność. Teraz ArenaNet zamierza wykonać kolejny krok i stworzyć tytuł, który ma odpowiadać na współczesne oczekiwania fanów MMORPG.

Twórcy zapowiadają, że Guild Wars 3 nie będzie jedynie bezpiecznym rozwinięciem sprawdzonych pomysłów. Studio mówi o ambicjach związanych z wprowadzeniem nowych rozwiązań i odświeżeniem gatunku, który od lat pozostaje zdominowany przez takie produkcje jak World of Warcraft, Final Fantasy XIV czy The Elder Scrolls Online.

GramTV przedstawia:

Jedną z najciekawszych informacji jest planowana premiera Guild Wars 3 nie tylko na komputerach osobistych, ale również na PlayStation 5. Dla serii byłby to bardzo istotny krok, pozwalający dotrzeć do zupełnie nowej grupy odbiorców. Na szczegóły dotyczące rozgrywki, modelu biznesowego czy daty premiery trzeba jeszcze poczekać.

Tagi:

News
PC
mmo
zapowiedź
MMORPG
Guild Wars
PlayStation 5
Guild Wars 3
Mikołaj Berlik
Komentarze
2
Gucio1846
Gramowicz
Dzisiaj 01:45
dariuszp napisał:

Ktoś coś wie? nie jestem na czacie a w dwójkę sporo grałem. 

Dwójka mi wpadła w oko z dwóch głupich powodów. Po pierwsze, gracze mogli bić tego samego potwora na mapie i było to naturalne. Grupowanie nie było konieczne, bo dosłownie ludzie blisko siebie mogli się wspierać. Ciekawostką był też level scaling w grupie który sprawiał że mimo różnicy leveli graliśmy w grupie kiedy tylko mogliśmy. 

Druga rzecz to eventy. Wolałbym pełny sandbox ale to i tak było lepsze niż o konkurencji. Zwłaszcza że miewały różne etapy w zależności od wyniku pierwszego etapu. 

Podobały mi się w dwójce dokładnie te same rzeczy :D Nadal do niej wracam, choć nie gram już tak dużo jak kiedyś. Myślę, że trójeczka wejdzie jak złoto :)

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 00:27

Ktoś coś wie? nie jestem na czacie a w dwójkę sporo grałem. 

Dwójka mi wpadła w oko z dwóch głupich powodów. Po pierwsze, gracze mogli bić tego samego potwora na mapie i było to naturalne. Grupowanie nie było konieczne, bo dosłownie ludzie blisko siebie mogli się wspierać. Ciekawostką był też level scaling w grupie który sprawiał że mimo różnicy leveli graliśmy w grupie kiedy tylko mogliśmy. 

Druga rzecz to eventy. Wolałbym pełny sandbox ale to i tak było lepsze niż o konkurencji. Zwłaszcza że miewały różne etapy w zależności od wyniku pierwszego etapu. 




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112