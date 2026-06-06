Guild Wars 3 oficjalnie zapowiedziane. ArenaNet szykuje wielki powrót kultowego MMORPG

Po latach oczekiwania fani serii doczekali się zapowiedzi nowej odsłony.
Miłośnicy gier MMORPG otrzymali jedną z najbardziej wyczekiwanych zapowiedzi ostatnich lat. ArenaNet oficjalnie potwierdziło prace nad Guild Wars 3, kontynuacją serii, której druga część od ponad dekady pozostaje jednym z najpopularniejszych płatnych MMO na rynku.
Guild Wars 3 – zwiastun na Summer Game Fest
Od premiery Guild Wars 2 minęło już kilkanaście lat. Produkcja zadebiutowała w 2012 roku i przez ten czas doczekała się licznych dodatków oraz aktualizacji, utrzymując aktywną społeczność. Teraz ArenaNet zamierza wykonać kolejny krok i stworzyć tytuł, który ma odpowiadać na współczesne oczekiwania fanów MMORPG.
Twórcy zapowiadają, że Guild Wars 3 nie będzie jedynie bezpiecznym rozwinięciem sprawdzonych pomysłów. Studio mówi o ambicjach związanych z wprowadzeniem nowych rozwiązań i odświeżeniem gatunku, który od lat pozostaje zdominowany przez takie produkcje jak World of Warcraft, Final Fantasy XIV czy The Elder Scrolls Online.
GramTV przedstawia:
Jedną z najciekawszych informacji jest planowana premiera Guild Wars 3nie tylko na komputerach osobistych, ale również na PlayStation 5. Dla serii byłby to bardzo istotny krok, pozwalający dotrzeć do zupełnie nowej grupy odbiorców. Na szczegóły dotyczące rozgrywki, modelu biznesowego czy daty premiery trzeba jeszcze poczekać.