Bloober Team z grą w uniwersum Piły! Tak wygląda Saw: Genesis

A podczas Summer Game Fest 2026 poznaliśmy kolejny. I to na dodatek oparty na bardzo mocnej franczyzie.

Bloober wyda grę w uniwersum Piły

Polacy z Bloobera wydadzą bowiem grę osadzoną w uniwersum legendarnego horroru Piła, nad którą wspólnie pracują Anshar Studios i Broken Mirror Games. Mowa tutaj o SAW: Genesis, które zaprezentowano nam właśnie podczas piątkowego pokazu. I cóż, już teraz gołym okiem widać, że rodzime studio bynajmniej nie hamowało się i będzie brutalnie – tak, jak to w Pile.