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Bloober Team z grą w uniwersum Piły! Tak wygląda Saw: Genesis

Maciej Petryszyn
2026/06/06 11:10
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Bloober Team bynajmniej nie zwalnia tempa. Wiemy już o kilku interesujących projektach polskiego studia.

A podczas Summer Game Fest 2026 poznaliśmy kolejny. I to na dodatek oparty na bardzo mocnej franczyzie.

SAW: Genesis
SAW: Genesis

Bloober wyda grę w uniwersum Piły

Polacy z Bloobera wydadzą bowiem grę osadzoną w uniwersum legendarnego horroru Piła, nad którą wspólnie pracują Anshar Studios i Broken Mirror Games. Mowa tutaj o SAW: Genesis, które zaprezentowano nam właśnie podczas piątkowego pokazu. I cóż, już teraz gołym okiem widać, że rodzime studio bynajmniej nie hamowało się i będzie brutalnie – tak, jak to w Pile.

GramTV przedstawia:

Sama produkcja zabierze nas na proceduralnie generowane mapy, gdzie toczyć będziemy boje 3 vs 1 w ramach asymetrycznego multiplayera. Same zagadki i wyzwania będą jednak inspirowane tym, co znamy z dużego ekranu. Termin premiery? Na razie nieznany, niemniej już teraz zainteresowani mogą zapisywać się do udziału w zamkniętej alfie. Oczywiście, o ile odważą się stawić czoła Jigsawowi (lub też się nim stać).

Tagi:

News
Bloober Team
Anshar Studios
Piła
Summer Game Fest
Broken Mirror Games
polska gra
Summer Game Fest 2026
Saw
SAW: Genesis
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112