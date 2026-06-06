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Attack on Titan 3 oficjalnie zapowiedziane. Koei Tecmo wraca do walki z Tytanami

Mikołaj Berlik
2026/06/06 01:02
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Nowa odsłona serii zadebiutuje jeszcze w tym roku.

Podczas Summer Game Fest 2026 oficjalnie ujawniono Attack on Titan 3. Koei Tecmo wraca do marki inspirowanej mangą i anime Hajime Isayamy, prezentując nową odsłonę, która ma rozwinąć znany już system walki i skalę starć z Tytanami. Jednocześnie potwierdzono stosunkowo szybką premierę – gra zadebiutuje 1 lipca.

Attack on Titan 3
Attack on Titan 3

Attack on Titan 3 – większe bitwy i powrót znanych mechanik

Nowa część ponownie pozwoli wcielić się w żołnierzy walczących z gigantycznymi Tytanami przy użyciu charakterystycznego sprzętu manewrowego. Zwiastun zaprezentowany podczas wydarzenia skupił się na dynamicznych walkach w powietrzu oraz szybkich, widowiskowych starciach w znanych lokacjach inspirowanych oryginalną historią. W produkcji mają pojawić się także nowe grywalne postacie oraz wydarzenia nawiązujące do finałowych rozdziałów serii Attack on Titan.

Zwiastun zapowiadający grę „Attack on Titan 3” z festiwalu Summer Game Fest 2026 przedstawia pierwsze oficjalne spojrzenie na kolejny rozdział tej pełnej akcji adaptacji anime. Obejrzyj pełną wersję zwiastuna, w którym zobaczysz zacięte walki z Tytanami, kinowe sceny oraz fragmenty nowej przygody.

GramTV przedstawia:

Attack on Titan 3 zmierza na PC oraz konsole obecnej generacji.

Tagi:

News
PC
zwiastun
zapowiedź
PlayStation 5
Attack on Titan
Xbox Series X
Xbox Series S
Summer Game Fest
Summer Game Fest 2026
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112