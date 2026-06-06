Attack on Titan 3 oficjalnie zapowiedziane. Koei Tecmo wraca do walki z Tytanami

Nowa odsłona serii zadebiutuje jeszcze w tym roku.

Podczas Summer Game Fest 2026 oficjalnie ujawniono Attack on Titan 3. Koei Tecmo wraca do marki inspirowanej mangą i anime Hajime Isayamy, prezentując nową odsłonę, która ma rozwinąć znany już system walki i skalę starć z Tytanami. Jednocześnie potwierdzono stosunkowo szybką premierę – gra zadebiutuje 1 lipca.

Attack on Titan 3 – większe bitwy i powrót znanych mechanik

Nowa część ponownie pozwoli wcielić się w żołnierzy walczących z gigantycznymi Tytanami przy użyciu charakterystycznego sprzętu manewrowego. Zwiastun zaprezentowany podczas wydarzenia skupił się na dynamicznych walkach w powietrzu oraz szybkich, widowiskowych starciach w znanych lokacjach inspirowanych oryginalną historią. W produkcji mają pojawić się także nowe grywalne postacie oraz wydarzenia nawiązujące do finałowych rozdziałów serii Attack on Titan.