Obcy: Izolacja 2 na Summer Game Fest 2026. Horror wraca po latach oczekiwania

Po wielu latach spekulacji i oczekiwania doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi Obcego: Izolacja 2. Kontynuacja kultowego horroru została pokazana podczas Summer Game Fest, a twórcy zamierzają pozostać wierni atmosferze, która przed laty zachwyciła fanów gatunku.

Obcy: Izolacja 2 – pierwszy trailer buduje klimat

Debiutancki materiał nie ujawnia jeszcze szczegółów dotyczących fabuły czy rozgrywki. Twórcy postawili przede wszystkim na budowanie napięcia i tajemnicy, prezentując krótkie, ale sugestywne ujęcia mrocznych lokacji oraz niepokojących wydarzeń. Już teraz można zauważyć, że kontynuacja będzie stawiała na uczucie osaczenia i ciągłego zagrożenia.