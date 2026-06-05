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Obcy: Izolacja 2 na Summer Game Fest 2026. Horror wraca po latach oczekiwania

Mikołaj Berlik
2026/06/05 23:24
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Pierwszy zwiastun potwierdził powrót jednej z najbardziej cenionych gier grozy ostatniej dekady.

Po wielu latach spekulacji i oczekiwania doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi Obcego: Izolacja 2. Kontynuacja kultowego horroru została pokazana podczas Summer Game Fest, a twórcy zamierzają pozostać wierni atmosferze, która przed laty zachwyciła fanów gatunku.

Obcy: Izolacja 2
Obcy: Izolacja 2

Obcy: Izolacja 2 – pierwszy trailer buduje klimat

Debiutancki materiał nie ujawnia jeszcze szczegółów dotyczących fabuły czy rozgrywki. Twórcy postawili przede wszystkim na budowanie napięcia i tajemnicy, prezentując krótkie, ale sugestywne ujęcia mrocznych lokacji oraz niepokojących wydarzeń. Już teraz można zauważyć, że kontynuacja będzie stawiała na uczucie osaczenia i ciągłego zagrożenia.

Zwiastun zapowiadający grę „Alien: Isolation 2” z festiwalu Summer Game Fest 2026 przedstawia pierwsze oficjalne spojrzenie na długo oczekiwaną kontynuację tej uznanej gry z gatunku survival horroru. Obejrzyj pełną wersję zwiastuna, w którym znajdziesz intensywną atmosferę, kinowe sceny oraz zapowiedź kolejnego przerażającego rozdziału.

GramTV przedstawia:

Na ten moment deweloperzy nie podali daty premiery ani szczegółów dotyczących platform docelowych Obcy: Izolacja 2.

Tagi:

News
zwiastun
Alien: Isolation
Obcy: Izolacja
Obcy
Alien
Summer Game Fest
Summer Game Fest 2026
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112