Grounded 2 z dużą aktualizacją Into the Abyss. Gra Obsidianu zanurzy się w mroczne głębiny

Obsidian Entertainment nie zwalnia tempa w kwestii Grounded 2. Najnowsza zapowiedziana zawartość zatytułowana Into the Abyss ma zadebiutować już 11 sierpnia i wprowadzić graczy w zupełnie nowy, bardziej mroczny kierunek eksploracji.
Grounded 2 – Into the Abyss wprowadza nowe zagrożenia
Nadchodząca aktualizacja skupia się na rozszerzeniu świata gry o głębsze i bardziej niebezpieczne obszary. Twórcy stawiają na intensyfikację elementów survivalowych oraz eksploracyjnych, co ma dodatkowo urozmaicić rozgrywkę i zachęcić graczy do ponownego odkrywania znanych już mechanik.
Kiedy zmniejszysz się do rozmiarów mrówki, to, co kiedyś było ci znane, staje się dziką, nieodkrytą krainą. Przemierzaj rozległe, pokryte bujną roślinnością przestrzenie stworzone przez człowieka, korzystając z pojazdów, które będą walczyć u twojego boku, odkrywaj ukryte sekrety i walcz o przetrwanie w świecie znacznie większym niż zwykłe podwórko. To miejsce może wydawać się znajome, ale pod jaskrawymi kolorami i wysokimi konstrukcjami kryją się tajemnice, które są na widoku. Czy jesteś gotowy, by je odkryć?
GramTV przedstawia:
Grounded 2, podobnie jak Into the Abyss, jest dostępne na PC, Xbox Series X|S oraz PlayStation 5.
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