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Grounded 2 z dużą aktualizacją Into the Abyss. Gra Obsidianu zanurzy się w mroczne głębiny

Mikołaj Berlik
2026/06/06 00:42
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Nowy materiał na Summer Game Fest.

Obsidian Entertainment nie zwalnia tempa w kwestii Grounded 2. Najnowsza zapowiedziana zawartość zatytułowana Into the Abyss ma zadebiutować już 11 sierpnia i wprowadzić graczy w zupełnie nowy, bardziej mroczny kierunek eksploracji.

Grounded 2
Grounded 2

Grounded 2 – Into the Abyss wprowadza nowe zagrożenia

Nadchodząca aktualizacja skupia się na rozszerzeniu świata gry o głębsze i bardziej niebezpieczne obszary. Twórcy stawiają na intensyfikację elementów survivalowych oraz eksploracyjnych, co ma dodatkowo urozmaicić rozgrywkę i zachęcić graczy do ponownego odkrywania znanych już mechanik.

Kiedy zmniejszysz się do rozmiarów mrówki, to, co kiedyś było ci znane, staje się dziką, nieodkrytą krainą. Przemierzaj rozległe, pokryte bujną roślinnością przestrzenie stworzone przez człowieka, korzystając z pojazdów, które będą walczyć u twojego boku, odkrywaj ukryte sekrety i walcz o przetrwanie w świecie znacznie większym niż zwykłe podwórko. To miejsce może wydawać się znajome, ale pod jaskrawymi kolorami i wysokimi konstrukcjami kryją się tajemnice, które są na widoku. Czy jesteś gotowy, by je odkryć?

GramTV przedstawia:

Grounded 2, podobnie jak Into the Abyss, jest dostępne na PC, Xbox Series X|S oraz PlayStation 5.

Tagi:

News
PC
Obsidian Entertainment
PlayStation 5
Grounded
Xbox Series X
Xbox Series S
Summer Game Fest
Grounded 2
Summer Game Fest 2026
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112