Grounded 2 z dużą aktualizacją Into the Abyss. Gra Obsidianu zanurzy się w mroczne głębiny

Obsidian Entertainment nie zwalnia tempa w kwestii Grounded 2. Najnowsza zapowiedziana zawartość zatytułowana Into the Abyss ma zadebiutować już 11 sierpnia i wprowadzić graczy w zupełnie nowy, bardziej mroczny kierunek eksploracji.

Grounded 2 – Into the Abyss wprowadza nowe zagrożenia

Nadchodząca aktualizacja skupia się na rozszerzeniu świata gry o głębsze i bardziej niebezpieczne obszary. Twórcy stawiają na intensyfikację elementów survivalowych oraz eksploracyjnych, co ma dodatkowo urozmaicić rozgrywkę i zachęcić graczy do ponownego odkrywania znanych już mechanik.