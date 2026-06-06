Final Fantasy VII Revelation zapowiedziane! Obszerny materiał z finału epickiej trylogii i okno premiery

Final Fantasy VII Revelation będzie zwieńczeniem wspaniałej trylogii remake’ów od Square Enix.
Podczas Summer Game Fest 2026 zobaczyliśmy finałową odsłonę serii remake’ów Final Fantasy VII! Zwieńczenie trylogii będzie miało podtytuł Revelation i już w dniu premiery będzie dostępne nie tylko na konsoli, ale także na PC.
Final Fantasy VII Reveletion zapowiedziane!
O nowej produkcji będącej zakończeniem ciepło przyjętej trylogii opowiedział sam producent gry Hamaguchi. Jego słowa brzmiały następująco:
Głównym tematem tego tytułu jest determinacja. Cloud i jego towarzysze stawiają czoła własnym przeznaczeniom i znajdują w sobie siłę, by iść ku ostatecznej bitwie. Ja również nosiłem w sercu obietnicę podczas tej podróży. Determinację, by doprowadzić tę serię do samego końca. Jesteśmy zdeterminowani, aby dostarczyć to doświadczenie w jego najlepszej formie. Zostańcie z nami i zobaczcie, co kryje się za tą determinacją.
W grze pojawią się nowi bohaterowie, możliwość eksploracji świata za pomocą sterowca, a także skoki ze spadochronem z owego pojazdu, aby móc rozpocząć zwiedzanie otwartego świata w konkretnych miejscach mapy. Jeden ze zwiastunów (są trzy) pokazał walkę Vincenta i Cida, która jak się możecie domyślać, była bardzo efektowna. Vincent pokazał swoje umiejętności strzeleckie w walce, a także jego zdolność do transformacji w tryb bestii i współpracy z Cidem Highwindem. Postacie otrzymują teraz niestandardowe zbroje dzięki systemowi “FIT”, który uzupełnia istniejące systemy wyposażenia. Na koniec dla wielu najważniejsze – Final Fantasy VII Revelation przywraca walkę z mega bossami! Na poniższym zwiastunie możecie zobaczyć imponujące starcie z jednym z nich.
GramTV przedstawia:
Premiera? Wiosna 2027 na wszystkich platformach już pierwszego dnia! Zobaczcie zwiastuny nowego Final Fantasy:
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