Final Fantasy VII Revelation zapowiedziane! Obszerny materiał z finału epickiej trylogii i okno premiery

Podczas Summer Game Fest 2026 zobaczyliśmy finałową odsłonę serii remake’ów Final Fantasy VII! Zwieńczenie trylogii będzie miało podtytuł Revelation i już w dniu premiery będzie dostępne nie tylko na konsoli, ale także na PC.

Final Fantasy VII Reveletion zapowiedziane!

O nowej produkcji będącej zakończeniem ciepło przyjętej trylogii opowiedział sam producent gry Hamaguchi. Jego słowa brzmiały następująco: