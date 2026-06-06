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Soulframe przypomina o sobie. Digital Extremes pokazało nowy gameplay

Maciej Petryszyn
2026/06/06 02:07
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Zapomnieliście o Soulframe? Spokojnie, Soulframe o was nie zapomniało.

Podczas Summer Game Fest 2026 nie zabrakło bowiem Digital Extremes. Studio pozwoliło nam ponownie rzucić okiem na swoją powstającą produkcję.

Soulframe
Soulframe

Rozwój Soulframe trwa

W efekcie na pokazie Geoffa Keighleya pojawił się nowy gameplay trailer z Soulframe. Ten co prawda trwa niewiele ponad minutę, ale jest przy tym zarówno dynamiczny, jak i różnorodny. Twórcy pokazali nam więc różne sposoby walki – za pomocą miecza, łuku czy też magicznego kostura. To wszystko zarówno w klimatach zachodzącego słońca, jak i w trupiej poświacie opuszczonych ruin.

GramTV przedstawia:

Za Soulframe odpowiada Digital Extremes – kanadyjskie studio, które stworzyło naprawdę dobrze przyjęte Warframe. O tytule po raz pierwszy usłyszeliśmy jeszcze w 2022 roku, a jego rozwój trwa od roku 2023. Od tego czasu społeczność w ramach pre-alfy nazwanej Soulframe Preludes pomaga deweloperom w rozwoju i usprawnieniu produkcji. Niemniej w tym roku ma nas podobno czekać premiera na Steamie, a w 2027 również na PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Tagi:

News
gameplay trailer
Digital Extremes
alfa-testy
alfa
alfa testy
Summer Game Fest
Soulframe
Summer Game Fest 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112