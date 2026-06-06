Soulframe przypomina o sobie. Digital Extremes pokazało nowy gameplay

Podczas Summer Game Fest 2026 nie zabrakło bowiem Digital Extremes. Studio pozwoliło nam ponownie rzucić okiem na swoją powstającą produkcję.

Rozwój Soulframe trwa

W efekcie na pokazie Geoffa Keighleya pojawił się nowy gameplay trailer z Soulframe. Ten co prawda trwa niewiele ponad minutę, ale jest przy tym zarówno dynamiczny, jak i różnorodny. Twórcy pokazali nam więc różne sposoby walki – za pomocą miecza, łuku czy też magicznego kostura. To wszystko zarówno w klimatach zachodzącego słońca, jak i w trupiej poświacie opuszczonych ruin.