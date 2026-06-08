Zapowiedzi, zwiastuny i informacje z PC Gaming Show 2026. Podsumowanie niedzielnego pokazu

Mowa o prezentacji o znacznie mniej zobowiązującej formie niż wszystkie poprzednie. Zamiast dużych słów, garniturów oraz ogromnych sal, było kameralnie i cringe’owo. Czyli jak zawsze. Jeżeli zaś chodzi o to, co nam zaprezentowano, to znalazło się miejsce m.in. dla odświeżonych Company of Heroes i Theifa, nowej Twierdzy, zapowiedzi premiery Valheim w wersji 1.0 czy też nowych materiałów z Beast of Reincarnation oraz Exodus. Do tego dochodzi ogromna liczba mniejszych produkcji, wśród których z łatwością można znaleźć perełki. Jako że sporo się wydarzyło, to tym bardziej rzucić okiem na nasze podsumowanie. Poniżej wszystkie zapowiedzi i zwiastuny z PC Gaming Show 2026.

Wszystkie wiadomości z PC Gaming Show 2026 na gram.pl:

Reszta zapowiedzi i materiałów z PC Gaming Show 2026: