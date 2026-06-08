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Zapowiedzi, zwiastuny i informacje z PC Gaming Show 2026. Podsumowanie niedzielnego pokazu

Maciej Petryszyn
2026/06/08 11:30
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Tydzień pokazów gamingowy już za nami. Ten wyczerpujący okres zwieńczyło PC Gaming Show 2026.

Mowa o prezentacji o znacznie mniej zobowiązującej formie niż wszystkie poprzednie. Zamiast dużych słów, garniturów oraz ogromnych sal, było kameralnie i cringe’owo. Czyli jak zawsze. Jeżeli zaś chodzi o to, co nam zaprezentowano, to znalazło się miejsce m.in. dla odświeżonych Company of Heroes i Theifa, nowej Twierdzy, zapowiedzi premiery Valheim w wersji 1.0 czy też nowych materiałów z Beast of Reincarnation oraz Exodus. Do tego dochodzi ogromna liczba mniejszych produkcji, wśród których z łatwością można znaleźć perełki. Jako że sporo się wydarzyło, to tym bardziej rzucić okiem na nasze podsumowanie. Poniżej wszystkie zapowiedzi i zwiastuny z PC Gaming Show 2026.

PC Gaming Show 2026
PC Gaming Show 2026

Wszystkie wiadomości z PC Gaming Show 2026 na gram.pl:

Reszta zapowiedzi i materiałów z PC Gaming Show 2026:

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PC Gaming Show 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112