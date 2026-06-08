Zapowiedzi, zwiastuny i informacje z PC Gaming Show 2026. Podsumowanie niedzielnego pokazu

Mowa o prezentacji o znacznie mniej zobowiązującej formie niż wszystkie poprzednie. Zamiast dużych słów, garniturów oraz ogromnych sal, było kameralnie i cringe’owo. Czyli jak zawsze. Jeżeli zaś chodzi o to, co nam zaprezentowano, to znalazło się miejsce m.in. dla odświeżonych Company of Heroes i Theifa, nowej Twierdzy, zapowiedzi premiery Valheim w wersji 1.0 czy też nowych materiałów z Beast of Reincarnation oraz Exodus. Do tego dochodzi ogromna liczba mniejszych produkcji, wśród których z łatwością można znaleźć perełki. Jako że sporo się wydarzyło, to tym bardziej rzucić okiem na nasze podsumowanie. Poniżej wszystkie zapowiedzi i zwiastuny z PC Gaming Show 2026.
Wszystkie wiadomości z PC Gaming Show 2026 na gram.pl:
- Star Trek otrzyma jeszcze jedną grę. Ta będzie różniła się od propozycji Bloober Team
- Company of Heroes wraca w odświeżonej wersji. Kultowa strategia otrzyma remaster
- Wampiry, Berlin i zimna wojna. Red Kiss na PC Gaming Show
- Nietypowy mix karcianki i symulatora gotowania na PC Gaming Show. Arcane Eats wraca z jeszcze większą zawartością
- Czy komiksowy roguelite Serious Sam ma sens? Sprawdź podczas testów
- Starseeker: Astroneer Expeditions startuje 11 czerwca. Kosmiczna przygoda wchodzi do Early Access
- 2 Fights 2 Tight Spaces z niespodziewaną premierą. Deckbuilder brawler już dostępny
- Twierdza 4 oficjalnie! Kultowa seria wraca do swoich korzeni i kusi szybkim debiutem wersji demo na Steam
- Wardens of Avalon to nietypowe RPG w stylu Diablo z odbudową miasta. Pierwszy zwiastun gry pokazuje nietypową mechanikę
- Arkheron rzuca rękawice Diablo 4 i Path of Exile 2 nietypowym podejściem. Gra byłego dewelopera Blizzarda w nowym zwiastunie
- ReVamp zbliża się do testów. Roguelike o budowaniu zamku i armii nieumarłych
- Ascenders: Beyond the Peak zapowiada brutalne decyzje. Każda wspinaczka może kosztować życie
- Outward 2 w otwartej becie. Kontynuacja cenionego survival RPG już dostępna do testów
- Kultowa seria wyłania się z cienia po 12 latach. Zapowiedziano remaster prawdziwego klasyka
- Soulslike od twórców Pokemonów z nowym gameplayem
- Armatus przypomina połączenie roguelite i dynamicznej strzelanki. Nowy zwiastun pokazuje piekło w Paryżu
- Dave the Diver staje się „prawdziwy”. DLC In the Jungle z nietypowym zwiastunem
- Total War: Warhammer 40,000 to uczta dla fanów strategii. Nowy gameplay zdradza szczegóły rozgrywki
- About Fishing nie jest tym, czym się wydaje. Interesujący zwiastun na PC Gaming Show
- Kultowa seria o wampirach otrzyma narracyjną grę RPG w stylu Disco Elysium. Pierwszy zwiastun pokazuje rozgrywkę
- Valheim 1.0 ma datę premiery. Kultowy survival w końcu wychodzi z Early Access
- Exodus w nowym gameplayu. Kosmiczne RPG z nowym materiałem na PC Gaming Show
- Remothered: Red Nun's Legacy przeraża na nowym zwiastunie. Dwie pierwsze części rozdawane za darmo na PC
Reszta zapowiedzi i materiałów z PC Gaming Show 2026:
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