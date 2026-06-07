Remothered: Red Nun's Legacy przeraża na nowym zwiastunie. Dwie pierwsze części rozdawane za darmo na PC

Z okazji prezentacji najnowszej odsłony poprzednie części serii Remothered dostępne są całkowicie za darmo na Steam i GOG.
Jedną z ostatnich gier zaprezentowanych na PC Gaming Show 2026 był nowy zwiastun z rozgrywką gry Remothered: Red Nun's Legacy, czyli trzeciej odsłony kultowej serii grozy. Nowy zwiastun nie tylko ujawnia mechaniki zabawy, ale także pokazuje jednego z najbardziej niepokojących przeciwników, z jakimi przyjdzie zmierzyć się graczom. Twórcy ze studia Stormind Games mają dla graczy niespodziankę i dwie poprzednie gry z serii dostępne są za darmo na PC przez mocno ograniczony czas.
Remothered: Red Nun's Legacy – gra otrzymała nowy zwiastun, a dwie pierwsze części dostępne są za darmo na PC
Remothered: Red Nun's Legacy pozostanie wierne korzeniom cyklu i zaoferuje rozgrywkę z perspektywy trzeciej osoby, skupioną na przetrwaniu, skradaniu oraz eksploracji. W trakcie zabawy wcielimy się w Susan, która będzie zmuszona uciekać przed śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami, chować się w otoczeniu i rozwiązywać zagadki rozsiane po mrocznych lokacjach.
Akcja gry ponownie przeniesie graczy do świata znanego z poprzednich części trylogii. Tym razem wydarzenia rozgrywają się na zboczach Etny, gdzie Susan trafia do opuszczonej arystokratycznej rezydencji. Dawna posiadłość stała się siedzibą tajemniczej Czerwonej Zakonnicy, a jej ciemne korytarze i pełne starych przedmiotów wnętrza mają stworzyć idealne tło dla psychologicznego horroru.
Opublikowany zwiastun koncentruje się przede wszystkim na ucieczce bohaterki przed prześladującymi ją zakonnicami. Materiał pokazuje zarówno momenty skradania, jak i desperackie próby wyrwania się z rąk przeciwników. Nie zabraknie jednak także bardziej bezpośrednich starć. Największe zaskoczenie wywołała jedna ze scen, w której Susan ucieka przez korytarz przed ciężarną zakonnicą trzymającą się za brzuch. Twórcy wyraźnie stawiają tym samym na elementy body horroru, które mają wzmacniać uczucie niepokoju i budować jeszcze bardziej klaustrofobiczną atmosferę.
GramTV przedstawia:
Choć główna bohaterka przez większość czasu będzie polegała na unikaniu zagrożeń, nie pozostanie całkowicie bezbronna. Na zwiastunie można zobaczyć, jak korzysta z prowizorycznej broni przypominającej pałkę, a w jednej ze scen wbija ostrze w szyję atakującej zakonnicy. Sugeruje to, że walka również odegra pewną rolę w rozgrywce, choć najpewniej nie będzie jej głównym elementem.
Remothered: Red Nun's Legacy zmierza na PC i zadebiutuje jeszcze w tym roku. Produkcja posiada już swoją kartę na Steam.
Aby przygotować graczy na trzecią część, studio Stormind Games postanowiło rozdać swoje dwie poprzednie gry całkowicie za darmo.Pierwszą odsłonę, czyli Remothered: Tormented Fathers zdobędziecie w prezencie na Steam, zaś kontynuację Remothered: Broken Porcelain przypiszecie bezpłatnie do swojego konta w sklepie GOG. Promocje trwają tylko do jutra, czyli 8 czerwca do godziny 20:45 czasu polskiego. Warto się więc pośpieszyć.
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