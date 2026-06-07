Remothered: Red Nun's Legacy przeraża na nowym zwiastunie. Dwie pierwsze części rozdawane za darmo na PC

Z okazji prezentacji najnowszej odsłony poprzednie części serii Remothered dostępne są całkowicie za darmo na Steam i GOG.

Jedną z ostatnich gier zaprezentowanych na PC Gaming Show 2026 był nowy zwiastun z rozgrywką gry Remothered: Red Nun's Legacy, czyli trzeciej odsłony kultowej serii grozy. Nowy zwiastun nie tylko ujawnia mechaniki zabawy, ale także pokazuje jednego z najbardziej niepokojących przeciwników, z jakimi przyjdzie zmierzyć się graczom. Twórcy ze studia Stormind Games mają dla graczy niespodziankę i dwie poprzednie gry z serii dostępne są za darmo na PC przez mocno ograniczony czas. Remothered: Red Nun's Legacy – gra otrzymała nowy zwiastun, a dwie pierwsze części dostępne są za darmo na PC Remothered: Red Nun's Legacy pozostanie wierne korzeniom cyklu i zaoferuje rozgrywkę z perspektywy trzeciej osoby, skupioną na przetrwaniu, skradaniu oraz eksploracji. W trakcie zabawy wcielimy się w Susan, która będzie zmuszona uciekać przed śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami, chować się w otoczeniu i rozwiązywać zagadki rozsiane po mrocznych lokacjach.

Akcja gry ponownie przeniesie graczy do świata znanego z poprzednich części trylogii. Tym razem wydarzenia rozgrywają się na zboczach Etny, gdzie Susan trafia do opuszczonej arystokratycznej rezydencji. Dawna posiadłość stała się siedzibą tajemniczej Czerwonej Zakonnicy, a jej ciemne korytarze i pełne starych przedmiotów wnętrza mają stworzyć idealne tło dla psychologicznego horroru. Opublikowany zwiastun koncentruje się przede wszystkim na ucieczce bohaterki przed prześladującymi ją zakonnicami. Materiał pokazuje zarówno momenty skradania, jak i desperackie próby wyrwania się z rąk przeciwników. Nie zabraknie jednak także bardziej bezpośrednich starć. Największe zaskoczenie wywołała jedna ze scen, w której Susan ucieka przez korytarz przed ciężarną zakonnicą trzymającą się za brzuch. Twórcy wyraźnie stawiają tym samym na elementy body horroru, które mają wzmacniać uczucie niepokoju i budować jeszcze bardziej klaustrofobiczną atmosferę.

GramTV przedstawia:

Choć główna bohaterka przez większość czasu będzie polegała na unikaniu zagrożeń, nie pozostanie całkowicie bezbronna. Na zwiastunie można zobaczyć, jak korzysta z prowizorycznej broni przypominającej pałkę, a w jednej ze scen wbija ostrze w szyję atakującej zakonnicy. Sugeruje to, że walka również odegra pewną rolę w rozgrywce, choć najpewniej nie będzie jej głównym elementem. Remothered: Red Nun's Legacy zmierza na PC i zadebiutuje jeszcze w tym roku. Produkcja posiada już swoją kartę na Steam. Aby przygotować graczy na trzecią część, studio Stormind Games postanowiło rozdać swoje dwie poprzednie gry całkowicie za darmo. Pierwszą odsłonę, czyli Remothered: Tormented Fathers zdobędziecie w prezencie na Steam, zaś kontynuację Remothered: Broken Porcelain przypiszecie bezpłatnie do swojego konta w sklepie GOG. Promocje trwają tylko do jutra, czyli 8 czerwca do godziny 20:45 czasu polskiego. Warto się więc pośpieszyć.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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