Po latach próśb Epic Games Store dostanie to, co Steam ma od dawna

Wiele lat temu Epic Games rzuciło rękawicę Valve w wojnie launcherów. Dziś wiemy już, że pokonać hegemona się nie udało.

Mimo to firma Tima Sweeneya nie ustaje w rozwijaniu swojego produktu. Tak więc Epic Games Store czekają zmiany. Epic Games Store czekają zmiany Na Reddicie pojawiły się zdjęcia z przygotowanej przez Epic prezentacji, dotyczącej właśnie przyszłości launchera. Z nich możemy dowiedzieć się o nadchodzących ulepszeniach, które mają do EGS trafić. Mowa tutaj m.in. o funkcjach, których obecność z pewnością ucieszy wielu graczy. Niemniej nie wszystkie nowości trafią do Store’a równie szybko. Części z nich możemy spodziewać się już wkrótce, podczas gdy na inne, bardziej dla programistów wymagające, trzeba będzie poczekać nieco dłużej. Już na starcie rzuca się w oczy to, że Epic zamierza przeprojektować swój cyfrowy sklep. W związki z tym pojawić się ma choćby spersonalizowana strona główna z rekomendacjami pasującymi do stylu danego użytkownika.

Do tego dochodzą kategorie z szybkim dostępem oraz przewijany baner, dzięki któremu gracze mają szybciej znaleźć to, czego szukają. Zmodyfikowane mają zostać również strony gier – będą one bardziej dynamiczne i zamiast statycznego opisu mają zawierać to, co jest istotne dla danej osoby. Skąd Epic Games Store będzie to wiedział? Na podstawie analizy etapu gry, w którym rzeczony użytkownik obecnie się znajduje.

GramTV przedstawia:

W przeciągu najbliższego roku Epic postawił sobie kilka priorytetów, które widać na pokazanej roadmapie. W pierwszej kolejności mają pojawić się m.in. informacje o aktualizacjach od firm trzecich, przeprojektowana architektura sklepu oraz usprawnienie zarządzania biblioteką, a także możliwość rozdawania międzyregionalnych gatunków. Twórcy zapowiadają również prywatną betę launchera w wersji 2.0. Potem możemy spodziewać się poprawek interfejsu czy też wydajności – na tym etapie nowa wersja Epic Games Store ma trafić do wszystkich. Ponadto w przygotowaniu są również sklep międzyplatformowy, uniwersalna obsługa kontrolerów, społeczności dla firm trzecich czy jeszcze bardziej gruntowne przeprojektowanie sklepu. Część z tych rzeczy to więc ficzery, o które społeczność prosiła od dawna, inne natomiast są oczywistością np. dla użytkowników Steama. Tak czy inaczej, Epic Games robi wszystko, byśmy widzieli jak zapracowaną firmą jest. Wszak dopiero co zapowiedziano oficjalnie Unreal Engine 6, czyli nową wersję jednego z najważniejszych silników graficznych w branży. Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

