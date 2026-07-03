W ten właśnie sposób Bethesda może popełnić poważny grzech z Falloutem

ComicBook.com zwraca uwagę, że przez lata Fallout wyróżniał się przede wszystkim tym, iż kolejne odsłony ukazywały się rzadko. Dzięki temu każda z nich była dużym wydarzeniem, a Bethesda miała czas na dopracowanie świata, fabuły i mechanik. Zdaniem serwisu właśnie ta cierpliwość pozwoliła zbudować renomę jednej z najlepszych marek RPG na rynku.

Po sukcesie serialu Fallout od Prime Video oraz nieustającej popularności gier coraz częściej mówi się o tym, że Microsoft chciałby mocniej wykorzystać potencjał marki. Według wcześniejszych doniesień firma rozważa zwiększenie liczby projektów osadzonych w postapokaliptycznym uniwersum. Nie wszystkim jednak taki kierunek się podoba.

Punktem wyjścia do tych rozważań są również słowa Bruce'a Nesmitha, jednego z głównych projektantów The Elder Scrolls V: Skyrim, który ostrzegł, że skracanie cyklu produkcyjnego niemal zawsze odbija się na jakości. Jego zdaniem szybsze premiery oznaczają większe ryzyko błędów, mniejszego dopracowania i rozczarowania fanów.

ComicBook.com idzie jednak o krok dalej. Zdaniem serwisu Microsoft powinien uważać, by nie powtórzyć błędów innych wielkich marek. Jako przykłady wskazano Marvel Cinematic Universe oraz Star Wars, które – według tego porównania – przez nadmiar nowych produkcji zaczęły stopniowo tracić wyjątkowość i zainteresowanie części odbiorców.

To oczywiście opinia, z którą wielu graczy może się nie zgodzić. Trudno bowiem narzekać na większą liczbę gier z ukochanego uniwersum, zwłaszcza że od premiery Fallouta 4 minęła już niemal dekada, a na Fallouta 5 wciąż trzeba będzie poczekać jeszcze kilka lat. Z drugiej strony trafnie zwrócono uwagę, że właśnie długie przerwy między kolejnymi odsłonami sprawiły, iż każda nowa część była wydarzeniem. Pozostając w świecie filmowym – Avatary powstały tylko trzy i dzięki odstępom czasowym na produkcję zawsze okazały się wydarzeniem.

Pytanie brzmi więc nie tyle, czy Fallout powinien otrzymać więcej gier, ale w jaki sposób Microsoft zamierza rozwijać markę. Jeśli nowe projekty zachowają poziom, z którego słynie seria, fani raczej nie będą narzekać. Jeżeli jednak większa liczba premier odbędzie się kosztem jakości, wskazane obawy mogą okazać się uzasadnione.