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Dave the Diver staje się „prawdziwy”. DLC In the Jungle z nietypowym zwiastunem

Mikołaj Berlik
2026/06/07 22:36
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Nowa zawartość zabiera graczy do tropikalnej dżungli pełnej zagrożeń.

Podczas PC Gaming Show pokazano nowy materiał do Dave the Diver, zapowiadający nadchodzące DLC Dave the Diver: In the Jungle. Dodatek trafi do graczy już 18 czerwca i rozszerzy znaną mieszankę eksploracji, zarządzania i humorystycznej przygody o zupełnie nowy biom.

Dave the Diver: In the Jungle
Dave the Diver: In the Jungle

Dave the Diver: In the Jungle – tropikalna wyprawa i nowe aktywności

Nowy materiał w formie pokazuje Dave’a w nietypowych sytuacjach, w tym walkę z gigantycznymi stworzeniami oraz eksplorację gęstej dżungli. Dodatek przeniesie graczy do nowej lokacji – Utara Lake – pełnej mangrowców, tropikalnych ryb oraz zatopionych ruin.

Zostawiając za sobą Blue Hole, Dave wraz z ekipą udaje się do dżungli, by zbadać tajemnicze zjawisko, o którym doniesiono w wiosce Utara. Pod powierzchnią dżunglowego jeziora czeka na nich zupełnie nowy ekosystem do odkrycia, a także nowe zadania i odkrycia.

Oprócz eksploracji podwodnej pojawią się także aktywności na lądzie, w tym fotografia, rytmiczne minigry oraz elementy zarządzania czasem i relacjami. Wśród zagrożeń znajdą się agresywne zwierzęta oraz nowe gatunki potworów, które znacząco zwiększą poziom wyzwania.

GramTV przedstawia:

Niestety, na razie nie znamy szczegółów dotyczących premiery.

Tagi:

News
PC
zwiastun
DLC
Steam
PC Gaming Show
Dave The Diver
PC Gaming Show 2026
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112