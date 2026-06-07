Dave the Diver staje się „prawdziwy”. DLC In the Jungle z nietypowym zwiastunem

Podczas PC Gaming Show pokazano nowy materiał do Dave the Diver, zapowiadający nadchodzące DLC Dave the Diver: In the Jungle. Dodatek trafi do graczy już 18 czerwca i rozszerzy znaną mieszankę eksploracji, zarządzania i humorystycznej przygody o zupełnie nowy biom.

Dave the Diver: In the Jungle – tropikalna wyprawa i nowe aktywności

Nowy materiał w formie pokazuje Dave’a w nietypowych sytuacjach, w tym walkę z gigantycznymi stworzeniami oraz eksplorację gęstej dżungli. Dodatek przeniesie graczy do nowej lokacji – Utara Lake – pełnej mangrowców, tropikalnych ryb oraz zatopionych ruin.