Ascenders: Beyond the Peak zapowiada brutalne decyzje. Każda wspinaczka może kosztować życie

Zobaczyliśmy zwiastun Ascenders: Beyond the Peak, czyli nowej produkcji studia Ludogram. Gra łączy elementy roguelite, strategii oraz horroru inspirowanego twórczością Lovecrafta, stawiając graczy przed zadaniem wspinaczki na niebezpieczną, pełną zagrożeń górę.
Ascenders: Beyond the Peak – wspinaczka, poświęcenie i koszmar
Rozgrywka polega na prowadzeniu zespołu zróżnicowanych postaci, z których każda posiada inne zdolności i styl poruszania się. Gracze muszą planować trasę wspinaczki, zarządzać zasobami i podejmować trudne decyzje, ponieważ członkowie drużyny są połączeni liną – co oznacza, że jeden błąd może kosztować wszystkich.
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