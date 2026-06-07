Ascenders: Beyond the Peak zapowiada brutalne decyzje. Każda wspinaczka może kosztować życie

Lovecraftowski roguelite o ekspedycji na przeklętą górę.

Zobaczyliśmy zwiastun Ascenders: Beyond the Peak, czyli nowej produkcji studia Ludogram. Gra łączy elementy roguelite, strategii oraz horroru inspirowanego twórczością Lovecrafta, stawiając graczy przed zadaniem wspinaczki na niebezpieczną, pełną zagrożeń górę. Ascenders: Beyond the Peak – wspinaczka, poświęcenie i koszmar Rozgrywka polega na prowadzeniu zespołu zróżnicowanych postaci, z których każda posiada inne zdolności i styl poruszania się. Gracze muszą planować trasę wspinaczki, zarządzać zasobami i podejmować trudne decyzje, ponieważ członkowie drużyny są połączeni liną – co oznacza, że jeden błąd może kosztować wszystkich.

W trakcie wyprawy pojawiają się zarówno zagrożenia środowiskowe, jak i koszmarne istoty inspirowane lovecraftowskim horrorem. System gry wymusza podejmowanie dramatycznych decyzji, w tym rezygnację z członków zespołu, gdy sytuacja staje się beznadziejna.

GramTV przedstawia:

Twórcy zapowiadają również elementy zarządzania obozem bazowym, gdzie gracze planują kolejne ekspedycje, wybierają skład drużyny i przygotowują ekwipunek. Premiera Early Access planowana jest na trzeci kwartał roku, a demo gry jest już dostępne na Steam.