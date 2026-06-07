Company of Heroes wraca w odświeżonej wersji. Kultowa strategia otrzyma remaster

Zapowiedziano Definitive Edition do słynnej gry Relic Entertainment.

Studio znane z serii Warhammer 40,000: Dawn of War postanowiło przypomnieć graczom o jednej z najważniejszych strategii czasu rzeczywistego osadzonych w realiach II wojny światowej. Podczas wydarzenia PC Gaming Show zapowiedziano Company of Heroes: Definitive Edition, czyli odświeżoną wersję kultowej produkcji z 2006 roku. Company of Heroes: Definitive Edition – kultowa drugowojenna strategia otrzyma remaster Oryginalne Company of Heroes było jedną z gier, które znacząco wpłynęły na rozwój gatunku RTS. Tytuł wyróżniał się bardziej taktycznym podejściem do rozgrywki, stawiając duży nacisk na wykorzystanie osłon, odpowiednie rozmieszczenie jednostek oraz system posiłków. Dzięki temu starcia stały się bardziej dynamiczne i wymagały od graczy większego planowania niż w wielu konkurencyjnych produkcjach tamtego okresu.

Nowa edycja zaoferuje nie tylko podstawową wersję gry, ale również dodatki Na linii frontu oraz Chwała bohaterom. Twórcy przygotowali także szereg usprawnień, które mają dostosować produkcję do współczesnych standardów. Wśród nowości znajdzie się zmodernizowany interfejs użytkownika, poprawki zwiększające komfort zabawy oraz nowa sztuczna inteligencja przeciwników. Relic zapowiada, że komputerowi rywale będą stanowić znacznie większe wyzwanie niż dotychczas. Zmiany obejmą również kwestie techniczne. Company of Heroes: Definitive Edition zostanie przeniesione na architekturę 64-bitową, co ma zapewnić lepszą współpracę z nowoczesnymi komputerami. Jednocześnie twórcy zadbali o zachowanie kompatybilności z modyfikacjami przygotowanymi przez społeczność na przestrzeni ostatnich dwóch dekad.

GramTV przedstawia:

Dla wielu graczy powrót Company of Heroes będzie okazją do ponownego zmierzenia się z jedną z najbardziej cenionych strategii wojennych w historii gatunku. Produkcja przez lata zdobyła wierne grono fanów między innymi dzięki rozbudowanym potyczkom wieloosobowym, które często prowadziły do nieoczekiwanych i wyjątkowo kreatywnych taktyk na polu bitwy. Na ten moment twórcy nie ujawnili jeszcze daty premiery Company of Heroes: Definitive Edition. Gra otrzymała już swoją kartę na Steam.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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