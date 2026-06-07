About Fishing nie jest tym, czym się wydaje. Interesujący zwiastun na PC Gaming Show

Nostalgiczny horror o PS1-owym stylu i tajemniczej historii wyłania się z PC Gaming Show

Przy okazji PC Gaming Show ponownie pokazano About Fishing, czyli nietypową produkcję, która łączy symulację wędkowania z elementami horroru psychologicznego. Gra została wcześniej zaprezentowana podczas PC Gaming Show: Most Wanted, a teraz twórcy ujawnili więcej szczegółów dotyczących mechanik i klimatu.

About Fishing – łowienie ryb, które skrywa mrok

Rozgrywka w About Fishing opiera się na nietypowym podejściu do mechaniki wędkowania, gdzie gracz kontroluje m.in. haczyk i wykorzystuje różne przynęty, aby eksplorować głębiny jezior, rzek i oceanów. Każde miejsce skrywa inne zagrożenia oraz tajemnice, w tym także mityczne istoty.