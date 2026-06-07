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About Fishing nie jest tym, czym się wydaje. Interesujący zwiastun na PC Gaming Show

Mikołaj Berlik
2026/06/07 22:51
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Nostalgiczny horror o PS1-owym stylu i tajemniczej historii wyłania się z PC Gaming Show

Przy okazji PC Gaming Show ponownie pokazano About Fishing, czyli nietypową produkcję, która łączy symulację wędkowania z elementami horroru psychologicznego. Gra została wcześniej zaprezentowana podczas PC Gaming Show: Most Wanted, a teraz twórcy ujawnili więcej szczegółów dotyczących mechanik i klimatu.

About Fishin
About Fishin

About Fishing – łowienie ryb, które skrywa mrok

Rozgrywka w About Fishing opiera się na nietypowym podejściu do mechaniki wędkowania, gdzie gracz kontroluje m.in. haczyk i wykorzystuje różne przynęty, aby eksplorować głębiny jezior, rzek i oceanów. Każde miejsce skrywa inne zagrożenia oraz tajemnice, w tym także mityczne istoty.

Produkcja wyróżnia się stylizacją inspirowaną grami z epoki pierwszego PlayStation. W tle rozwija się historia młodej bohaterki w żółtym płaszczu, która stopniowo odkrywa mroczne sekrety otaczającego ją świata.

GramTV przedstawia:

Twórcy sugerują, że gra nie skupia się wyłącznie na wędkowaniu, a każda „wyprawa” prowadzi do odkrywania kolejnych elementów tajemniczej fabuły. About Fishing ma budować napięcie i niepewność, stopniowo odsłaniając pełny obraz przedstawionego świata.

Tagi:

News
PC
zwiastun
Steam
PC Gaming Show
wędkowanie
PC Gaming Show 2026
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112